  4. Порту прервал беспроигрышную серию Спортинга
Португалия
31 августа 2025, 12:55
Порту прервал беспроигрышную серию Спортинга

Франческо Фариоли стартовал с четырех побед в чемпионате во главе «драконов»

Порту прервал беспроигрышную серию Спортинга
В матче четвертого тура чемпионата Португалии «Спортинг» дома проиграл «Порту» со счетом 1:2.

Это поражение стало первым для Руи Боржеса во главе «Спортинга» в матчах чемпионата (в 23-м поединках). В целом «львы» завершили свою беспроигрышную серию в Примейре, которая длилась с декабря 2024 года и насчитывала 24 матча.

Люк де Йонг забил свой первый мяч в чемпионате Португалии. 35-летний форвард стал четвертым голландцем, который отличился голом в противостоянии «Спортинга» и «Порту». Первыми тремя были Петер Хаутман, Бас Дост и Джерри Сент Жюст.

21-летний защитник «драконов» Альберто Коста отличился уже четвертым ассистом в четырех матчах чемпионата. Он, а также защитник Браги Леонардо Лело, лидируют в чемпионате по этому показателю.

Франческо Фариоли стал 11-м тренером, сумевшим одержать четыре победы с «Порту» в стартовых турах чемпионата. До него это делали Эладио Вашетто, Кандидо де Оливейра, Отто Виейра, Фернандо Ваз, Жозе Моуринью, Хесуальдо Феррейра, Андре Виллаш-Боаш, Витор Перейра, Паулу Фонсека и Сержиу Консейсау.

ФОТО. Трубин и Судаков. Шахтер: «Бенфика, хорошо позаботьтесь о них»
ВИДЕО. От юниора до лидера Шахтера. Как менялся Судаков с 2017 по 2025
СУДАКОВ: «Буду грустить по пацанам. Особенно по Коле и по грузину»
