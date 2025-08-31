Чемпионат Португалии. Порту одолел Спортинг и другие результаты матчей
В субботу, 30 августа, состоялось 4 матча чемпионата Португалии
В субботу, 30 августа, состоялось 4 матча чемпионата Португалии. В каждом из них были забиты мячи, но тур не отличается высокой результативностью.
В центральном матче тура «Порту» в выездном матче одолел лиссабонский «Спортинг», Витория Гимарайнш разошлась миром с Ароукой.Насьонал легко одолел ФК Коза Пия, забив два быстрых мяча в середине первого тайма.
Уже в воскресенье, 31 августа, матч чемпионата Португалии сыграет лиссабонская «Бенфика». «Орлы», в расположение которых перебрался Георгий Судаков, сыграют против ФК Алверка. Матч запланирован на 20:00 по киевскому времени.
Чемпионат Португалии, 4 тур, 30 августа.
Спортинг – Порту – 1:2
Голы: Перес, 74 (автогол) – Люк де Йонг 61, Гомес, 64
АФС – Фомаликан – 0:1
Гол: Джастин де Хас, 70
Виктория Гимарайнш – Ароука – 1:1
Голы: Густаво, 31– Джуара, 34
Каза Пиа – Насенал – 0:2
Голы: Паулиньо Боя, 33, Рамирес, 42
