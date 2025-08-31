Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
31 августа 2025, 10:26 | Обновлено 31 августа 2025, 10:43
Чемпионат Португалии. Порту одолел Спортинг и другие результаты матчей

В субботу, 30 августа, состоялось 4 матча чемпионата Португалии

Чемпионат Португалии. Порту одолел Спортинг и другие результаты матчей
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 30 августа, состоялось 4 матча чемпионата Португалии. В каждом из них были забиты мячи, но тур не отличается высокой результативностью.

В центральном матче тура «Порту» в выездном матче одолел лиссабонский «Спортинг», Витория Гимарайнш разошлась миром с Ароукой.Насьонал легко одолел ФК Коза Пия, забив два быстрых мяча в середине первого тайма.

Уже в воскресенье, 31 августа, матч чемпионата Португалии сыграет лиссабонская «Бенфика». «Орлы», в расположение которых перебрался Георгий Судаков, сыграют против ФК Алверка. Матч запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Чемпионат Португалии, 4 тур, 30 августа.

Спортинг – Порту – 1:2

Голы: Перес, 74 (автогол) – Люк де Йонг 61, Гомес, 64

АФС – Фомаликан – 0:1

Гол: Джастин де Хас, 70

Виктория Гимарайнш – Ароука – 1:1

Голы: Густаво, 31– Джуара, 34

Каза Пиа – Насенал – 0:2

Голы: Паулиньо Боя, 33, Рамирес, 42

СУДАКОВ: «Я по соцсетям уже почувствовал, что болельщики здесь невероятные»
СУДАКОВ: «Я общался с Трубиным каждый день. Он большой профессионал»
СУДАКОВ: «Играю на позиции десятки, могу сыграть шестерку или восьмерку»
