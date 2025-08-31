Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Верес

31 августа в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Местом проведения футбольной встречи станет стадион «Черкассы Арена» в городе Черкассы.

Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает шестую строчку, имея в активе семь очков. «Верес» располагается на 14-м месте – ноль баллов.

Стартовые составы команд на матч ЛНЗ – «Верес»

ЛНЗ: Ледвий, Дайко, Муравский (к), Кузик, Пасич, Дидык, Танковский, Ноникашвили, Ассинор, Беннетт, Эйнел

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Харатин (к), Куция, Бойко, Шарай, Ндукве