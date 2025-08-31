Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Верес
Матч 4-го тура чемпионата Украины начнется в 13:00
31 августа в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.
Местом проведения футбольной встречи станет стадион «Черкассы Арена» в городе Черкассы.
Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице ЛНЗ занимает шестую строчку, имея в активе семь очков. «Верес» располагается на 14-м месте – ноль баллов.
Стартовые составы команд на матч ЛНЗ – «Верес»
ЛНЗ: Ледвий, Дайко, Муравский (к), Кузик, Пасич, Дидык, Танковский, Ноникашвили, Ассинор, Беннетт, Эйнел
«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Харатин (к), Куция, Бойко, Шарай, Ндукве
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пресс-служба горняков опубликовала яркие исторические фотографии
Богдан Михайличенко вызван в национальную команду вместо Александра Тымчика