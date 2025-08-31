Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 11:55 | Обновлено 31 августа 2025, 12:01
Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Верес

Матч 4-го тура чемпионата Украины начнется в 13:00

Опубликованы стартовые составы команд на матч УПЛ ЛНЗ – Верес
ФК ЛНЗ

31 августа в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Местом проведения футбольной встречи станет стадион «Черкассы Арена» в городе Черкассы.

Начало поединка – в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает шестую строчку, имея в активе семь очков. «Верес» располагается на 14-м месте – ноль баллов.

Стартовые составы команд на матч ЛНЗ – «Верес»

ЛНЗ: Ледвий, Дайко, Муравский (к), Кузик, Пасич, Дидык, Танковский, Ноникашвили, Ассинор, Беннетт, Эйнел

«Верес»: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Харатин (к), Куция, Бойко, Шарай, Ндукве

