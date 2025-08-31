СУДАКОВ: «Я по соцсетям уже почувствовал, что болельщики здесь невероятные»
Украинский хавбек поблагодарил фанатов Бенфики за поддержку
Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».
В первом интервью 22-летний новичок клуба рассказал о впечатлениях от болельщиков Бенфики:
«Хочу сказать, что болельщики невероятные, я почувствовал это в последние дни в своем Instagram и Twitter. Это было невероятно. Большое спасибо, я это очень ценю.
Хочу поблагодарить, потому что уже почувствовал поддержку этих фантастических болельщиков. Хочу расти вместе с болельщиками и этой большой командой».
First interview pic.twitter.com/5EV9J0FmCS— Sabre-tooth Squirrel (@nickst_ua) August 31, 2025
