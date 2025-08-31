Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СУДАКОВ: «Я по соцсетям уже почувствовал, что болельщики здесь невероятные»
31 августа 2025, 10:47
СУДАКОВ: «Я по соцсетям уже почувствовал, что болельщики здесь невероятные»

Украинский хавбек поблагодарил фанатов Бенфики за поддержку

ФК Бенфика. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

В первом интервью 22-летний новичок клуба рассказал о впечатлениях от болельщиков Бенфики:

«Хочу сказать, что болельщики невероятные, я почувствовал это в последние дни в своем Instagram и Twitter. Это было невероятно. Большое спасибо, я это очень ценю.

Хочу поблагодарить, потому что уже почувствовал поддержку этих фантастических болельщиков. Хочу расти вместе с болельщиками и этой большой командой».

