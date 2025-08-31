Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. СУДАКОВ: «Хочу выиграть все с Бенфикой. Пройти как можно дальше в ЛЧ»
Португалия
31 августа 2025, 09:59 | Обновлено 31 августа 2025, 10:40
СУДАКОВ: «Хочу выиграть все с Бенфикой. Пройти как можно дальше в ЛЧ»

Украинский новичок Бенфики рассказал, как радуется трансферу

СУДАКОВ: «Хочу выиграть все с Бенфикой. Пройти как можно дальше в ЛЧ»
ФК Бенфика. Георгий Судаков

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

В первом интервью 22-летний новичок «орлов» рассказал о гордости и счастье от трансфера:

– Это невероятный клуб с невероятной историей. Для меня это шаг вперед. В этой команде я могу расти. Кроме того, здесь играет мой близкий друг Анатолий Трубин. Прежде всего, хочу выиграть все с этим клубом, конечно, прежде всего чемпионат, и считаю, что могу достичь этого с этой невероятной командой.

– Вы говорили о победах. Чего ожидаете достичь здесь, в «Бенфике»?

– Хочу выиграть чемпионат, Кубок Португалии и продвигаться дальше в Лиге чемпионов, пройдя в следующий этап.

– Вы сказали, что общались с Трубиным. Что он рассказал вам о клубе?

– Да, я разговаривал с Трубиным каждый день. Анатолий Трубин очень счастлив здесь, он большой профессионал, рассказал мне об этом клубе и о лиге, очень хороший чемпионат. Мы можем расти вместе. Я очень рад быть здесь и, прежде всего, хочу расти каждый день с этой командой, этим клубом и этим тренером. Также хочу сказать, что болельщики невероятные, я почувствовал это в последние дни в своем Instagram и Twitter. Это было невероятно. Большое спасибо, я это очень ценю.

– Как вы себя определяете в позиции на поле с мячом?

– Могу играть на любых позициях атаки, а также в полузащите, на своей позиции, как номер 10. Но также могу играть как 8 или 6. В «Шахтере» играл левым и правым вингером, для меня не очень важно, где могу играть. Я хочу показать себя на поле.

– Какое сообщение хотите оставить болельщикам «Бенфики»?

– Как я уже сказал, хочу поблагодарить, потому что уже почувствовал поддержку этих фантастических болельщиков. Хочу расти вместе с болельщиками и этой большой командой.

ВИДЕО. Первое интервью Георгия Судакова в Бенфике

По теме:
СУДАКОВ: «Я по соцсетям уже почувствовал, что болельщики здесь невероятные»
СУДАКОВ: «Я общался с Трубиным каждый день. Он большой профессионал»
Чемпионат Португалии. Порту одолел Спортинг и другие результаты матчей
Бенфика трансферы аренда игрока Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков Анатолий Трубин
Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
Комментарии 2
Burevestnik
Прокляття тренера.
із історії клубу "Бенфіка":
Після двох поспіль перемог Бенфіки в Кубку європейських чемпіонів
керівництво клубу звільнило головного тренера Б.Гуттманна.
Тоді Гуттманн сказав шо клуб не виграватиме цей кубок 100 років.
Після 1962р. Бенфіка 5 разів грала у фіналах Кубку чемпіонів
і 3 рази у фіналах Кубку УЄФА/Ліги Європи УЄФА,
але всі фінали програла.
Пройшло тільки 63 роки...
Ответить
0
Trishovich
Не виграєш нічого ,аматор тихоход
Ответить
0
