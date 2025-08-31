ФОТО. Трансфер Судакова. Как Бенфика презентовала украинского хавбека
Украинский хавбек будет играть в португальском клубе под номером 10
Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».
22-летний футболист на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.
Президент клуба Руй Кошта подписал арендный контракт до конца сезона 2025/26 с опцией обязательного выкупа.
Судакову в команде орлов отдали игровой номер 10, который носили легенды клуба Эусебиу и Руй Кошта.
За карьеру в «Шахтере» Георгий провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.
За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.
ФОТО. Трансфер Судакова. Как Бенфика презентовала украинского хавбека
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане разобрались с «Тулузой»
Все из-за поведения болельщиков
Зимой вернется из аренды в шахтер