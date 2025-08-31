Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Трансфер Судакова. Как Бенфика презентовала украинского хавбека
Португалия
31 августа 2025, 08:07 | Обновлено 31 августа 2025, 08:22
792
5

ФОТО. Трансфер Судакова. Как Бенфика презентовала украинского хавбека

Украинский хавбек будет играть в португальском клубе под номером 10

31 августа 2025, 08:07 | Обновлено 31 августа 2025, 08:22
792
5
ФОТО. Трансфер Судакова. Как Бенфика презентовала украинского хавбека
ФК Бенфика. Георгий Судаков и Руй Кошта

Украинский хавбек Георгий Судаков официально перешел из «Шахтера» в португальскую «Бенфику».

22-летний футболист на днях прилетел в Лиссабон, успешно прошел медицинский осмотр и подписал контракт.

Президент клуба Руй Кошта подписал арендный контракт до конца сезона 2025/26 с опцией обязательного выкупа.

Судакову в команде орлов отдали игровой номер 10, который носили легенды клуба Эусебиу и Руй Кошта.

За карьеру в «Шахтере» Георгий провел 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 результативных передач.

За Бенфику выступает украинский голкипер Анатолий Трубин, также экс-игрок Шахтера.

ФОТО. Трансфер Судакова. Как Бенфика презентовала украинского хавбека

По теме:
Шахтер поблагодарил Судакова после трансфера украинца в Бенфику
Судаков перешел в Бенфику. Полная статистика выступлений хавбека за Шахтер
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Бенфика трансферы Шахтер Донецк чемпионат Португалии по футболу трансферы УПЛ Георгий Судаков презентация Руй Кошта (футболист) фото аренда игрока
Николай Степанов Источник: ФК Бенфика
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31 августа 2025, 00:07 10
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ

Парижане разобрались с «Тулузой»

УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
Футбол | 30 августа 2025, 20:10 16
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен
УАФ оштрафовала Динамо. Суркис заплатит 200 тыcяч гривен

Все из-за поведения болельщиков

ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
Футбол | 31.08.2025, 07:11
Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова
Футбол | 31.08.2025, 00:44
ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова
ФОТО. Бенфика представила Георгия Судакова
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Trishovich
Выкупать его Бенфика не будет 
Зимой вернется из аренды в шахтер
Ответить
+2
Перець
Пафосно представили
Ответить
+1
Trishovich
''Жора твоя аренда закончилась ехай в шахту назад ''-Руи Кошта после первой треши Сундукова
Ответить
+1
Trishovich
Не захотели Сукдукова подписывать а взяли в аренду снова унижение фк Шахтер Щастливоп пгт
Ответить
+1
Trishovich
Ванат перейдёт как игрок Основ Жироны а этот аматор оренда
Ответить
+1
Популярные новости
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
30.08.2025, 04:55
Бокс
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
30.08.2025, 22:33 5
Бокс
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 77
Футбол
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем