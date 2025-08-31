Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Минус третья ракетка мира: Зверев вылетел с US Open на стадии 1/16 финала
US Open
31 августа 2025, 06:57 | Обновлено 31 августа 2025, 07:21
367
1

Минус третья ракетка мира: Зверев вылетел с US Open на стадии 1/16 финала

Феликс Оже-Альяссим выбил Александра в матче третьего раунда мейджора в Нью-Йорке

31 августа 2025, 06:57 | Обновлено 31 августа 2025, 07:21
367
1
Минус третья ракетка мира: Зверев вылетел с US Open на стадии 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим

Третья ракетка мира в мужском одиночном разряде Александр Зверев (Германия) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде Зверев в четырех сетах потерпел поражение от Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 27) за 3 часа и 49 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [25] – 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6

Это была девятая встреча соперников на уровне Тура. Феликс добыл третью победу.

Оже-Аьяссим в Нью-Йорке, помимо Зверева, также одолел Билли Харриса и Романа Сафиуллина. Следующим оппонентом канадца будет Андрей Рублев.

Феликс впервые за три года переиграл теннисиста из топ-3 и одержал 20-ю викторию над представителем первой десятки рейтинга АТР.

Феликс стал третьим канадцем с 1973 года, обыгравшим теннисиста из топ-5 рейтинга ATP на турнире Grand Slam после Милоша Раонича и Дениса Шаповалова. Причем и Раонич, и Шаповалов добивались этого также в матчах против Зверева.

По теме:
Матч завершился за 33 минуты: 435-я ракетка сыграет в 1/8 финала US Open
Свентек во второй раз за август одолела Калинскую и вышла в 4-й круг USO-25
Ястремская с напарницей проиграла первым сеяным на US Open 2025
Александр Зверев Феликс Оже-Альяссим US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 30 августа 2025, 22:33 4
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»

Александр посетил Молдову

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30 августа 2025, 07:16 124
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби

Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы

Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31.08.2025, 00:07
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Баранка на старте. Касаткина и Осака определили участницу 1/8 финала USO-25
Теннис | 30.08.2025, 22:23
Баранка на старте. Касаткина и Осака определили участницу 1/8 финала USO-25
Баранка на старте. Касаткина и Осака определили участницу 1/8 финала USO-25
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Футбол | 30.08.2025, 19:06
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Замена в составе сборной Украины. Травмировался игрок Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Москаль...ий під..ар вилетів у мордо
Ответить
0
Популярные новости
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
Легенда Динамо: «Из-за этого Шапаренко и Бражко обиделись на клуб»
30.08.2025, 01:34 2
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
Милевский лаконично отреагировал на трансферы Судакова и Ваната
29.08.2025, 11:21 6
Футбол
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем