Минус третья ракетка мира: Зверев вылетел с US Open на стадии 1/16 финала

Третья ракетка мира в мужском одиночном разряде Александр Зверев (Германия) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В третьем раунде Зверев в четырех сетах потерпел поражение от Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 27) за 3 часа и 49 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Александр Зверев (Германия) [3] – Феликс Оже-Альяссим (Канада) [25] – 6:4, 6:7 (7:9), 4:6, 4:6

Это была девятая встреча соперников на уровне Тура. Феликс добыл третью победу.

Оже-Аьяссим в Нью-Йорке, помимо Зверева, также одолел Билли Харриса и Романа Сафиуллина. Следующим оппонентом канадца будет Андрей Рублев.

Феликс впервые за три года переиграл теннисиста из топ-3 и одержал 20-ю викторию над представителем первой десятки рейтинга АТР.

Феликс стал третьим канадцем с 1973 года, обыгравшим теннисиста из топ-5 рейтинга ATP на турнире Grand Slam после Милоша Раонича и Дениса Шаповалова. Причем и Раонич, и Шаповалов добивались этого также в матчах против Зверева.