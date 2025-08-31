Ястремская с напарницей проиграла первым сеяным на US Open 2025

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления в парном разряде на Открытом чемпионате США 2025.

Во втором раунде украинка и ее напарница Алиша Паркс (США) в двух сетах проиграли первому сеяному тандему Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) за 1 час и 16 минут.

US Open 2025. Пары, 1/16 финала

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Даяна Ястремская (Украина) / Алиша Паркс (США) – 6:3, 6:3

Ястремская и Паркс провели первый совместный турнир. В первом круге они одолели австралийскую пару Кимберли Биррелл / Оливия Гадеки.

Даяна на US Open также выступила и в одиночном разряде, где в 1/64 финала потерпела поражение от Анастасии Павлюченковой.

Синякова и Таунсенд далее поборются либо против Анны Блинковой и Магдалены Френх, либо против Камилы Осорио и Юань Юэ. На старте мейджора чешка и американка справились с Надеждой Киченок и Алдилой Сутджиади.

Украину в парном разряде слэма в Нью-Йорке продолжит представлять только Мата Костюк, которая вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) во втором раунде сыграет с Беатрис Хаддад Майей и Лаурой Зигемунд.