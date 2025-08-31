Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Винисиус Жуниор находится в одном шаге от рекорда Роналдо
Испания
31 августа 2025, 02:10 |
Чем запомнился домашний матч «Реала» против «Мальорки»?

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В матче третьего тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома обыграл «Мальорку» со счетом 2:1.

Матч запомнился интересными статистическими и историческими фактами.

Винисиус Жуниор отличился своим очередным голом за «сливочных», который стал его 100-м результативным действием в испанской Ла Лиге: 63 гола и 37 ассистов.

Этот гол также стал для Винисиуса 53-м на «Сантьяго Бернабеу». Только один бразилец имеет в своем активе большее количество – Роналдо (54).

В возрасте 18 лет и 16 дней Франко Мастантуоно стал самым молодым игроком стартового состава «Реала» в матчах Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» в XXI веке.

По теме:
Жирона – Севилья – 0:2. Поражение без украинцев. Видео голов и обзор матча
Алавес – Атлетико – 1:1. Осечка матрасников. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Беллингем и Вирц стали звездами новой эпичной кампании Adidas
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
