Винисиус Жуниор находится в одном шаге от рекорда Роналдо
Чем запомнился домашний матч «Реала» против «Мальорки»?
В матче третьего тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома обыграл «Мальорку» со счетом 2:1.
Матч запомнился интересными статистическими и историческими фактами.
Винисиус Жуниор отличился своим очередным голом за «сливочных», который стал его 100-м результативным действием в испанской Ла Лиге: 63 гола и 37 ассистов.
Этот гол также стал для Винисиуса 53-м на «Сантьяго Бернабеу». Только один бразилец имеет в своем активе большее количество – Роналдо (54).
В возрасте 18 лет и 16 дней Франко Мастантуоно стал самым молодым игроком стартового состава «Реала» в матчах Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» в XXI веке.
🇧🇷 Brasileiros com mais gols no SANTIAGO BERNABÉU:— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) August 30, 2025
🇧🇷 Ronaldo = 54 gols
🇧🇷 Vinicius Jr = 53 gols 🆕⭐
🇧🇷 Roberto Carlos = 39 gols
🇧🇷 Rodrygo = 39 gols
🇧🇷 Robinho = 20 gols pic.twitter.com/SypffD8wG8
1 - At 18 years and 16 days old, Franco Mastantuono has become the youngest player to start a LaLiga match for @realmadrid at the Santiago Bernabéu in the 21st Century. Precocious. pic.twitter.com/pyYwYSjcQ7— OptaJose (@OptaJose) August 30, 2025
