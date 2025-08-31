Винисиус Жуниор находится в одном шаге от рекорда Роналдо

В матче третьего тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома обыграл «Мальорку» со счетом 2:1.

Матч запомнился интересными статистическими и историческими фактами.

Винисиус Жуниор отличился своим очередным голом за «сливочных», который стал его 100-м результативным действием в испанской Ла Лиге: 63 гола и 37 ассистов.

Этот гол также стал для Винисиуса 53-м на «Сантьяго Бернабеу». Только один бразилец имеет в своем активе большее количество – Роналдо (54).

В возрасте 18 лет и 16 дней Франко Мастантуоно стал самым молодым игроком стартового состава «Реала» в матчах Ла Лиги на «Сантьяго Бернабеу» в XXI веке.

🇧🇷 Brasileiros com mais gols no SANTIAGO BERNABÉU:



🇧🇷 Ronaldo = 54 gols

🇧🇷 Vinicius Jr = 53 gols 🆕⭐

🇧🇷 Roberto Carlos = 39 gols

🇧🇷 Rodrygo = 39 gols

🇧🇷 Robinho = 20 gols pic.twitter.com/SypffD8wG8 — Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) August 30, 2025