Симонс стал четвертым самым дорогим приобретением в истории Тоттенхэма

Недавно нидерландский атакующий хавбек Хави Симонс официально стал игроком «Тоттенхэма». Его предыдущий клуб, РБ «Лейпциг», получил за трансфер 65 миллионов евро.

Переход 22-летнего нидерландца стал четвертым самым дорогим приобретением в истории «шпор». Дороже были только трансферы французского полузащитника Танги Ндомбеле («Лион», 62 млн), ганского вингера Мохаммеда Кудуса («Вест Хэм», 63.8 млн) и английского форварда Доминика Соланке («Борнмут», 64.3 млн).

Симонс также вошел в топ-5 самых дорогих игроков в истории клуба по рыночной стоимости. Портал Transfermarkt сейчас оценивает футболиста в 70 млн евро.

Пятерка самых дорогих игроков в истории Тоттенхэма по версии Transfermarkt