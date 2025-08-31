Симонс стал четвертым самым дорогим приобретением в истории Тоттенхэма
Нидерландец также попал в список самых дорогих игроков в истории клуба по рыночной стоимости
Недавно нидерландский атакующий хавбек Хави Симонс официально стал игроком «Тоттенхэма». Его предыдущий клуб, РБ «Лейпциг», получил за трансфер 65 миллионов евро.
Переход 22-летнего нидерландца стал четвертым самым дорогим приобретением в истории «шпор». Дороже были только трансферы французского полузащитника Танги Ндомбеле («Лион», 62 млн), ганского вингера Мохаммеда Кудуса («Вест Хэм», 63.8 млн) и английского форварда Доминика Соланке («Борнмут», 64.3 млн).
Симонс также вошел в топ-5 самых дорогих игроков в истории клуба по рыночной стоимости. Портал Transfermarkt сейчас оценивает футболиста в 70 млн евро.
Пятерка самых дорогих игроков в истории Тоттенхэма по версии Transfermarkt
- Гарри Кейн (2017/18) – 150 млн евро
- Деле Алли (2017/18) – 100 млн
- Кристиан Эриксен (2019/20) – 100 млн
- Сон Хин Мин (2020/21) – 90 млн
- Хави Симонс (2025/26) – 70 млн
