Англия
31 августа 2025, 00:43 |
Симонс стал четвертым самым дорогим приобретением в истории Тоттенхэма

Нидерландец также попал в список самых дорогих игроков в истории клуба по рыночной стоимости

Симонс стал четвертым самым дорогим приобретением в истории Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Симонс

Недавно нидерландский атакующий хавбек Хави Симонс официально стал игроком «Тоттенхэма». Его предыдущий клуб, РБ «Лейпциг», получил за трансфер 65 миллионов евро.

Переход 22-летнего нидерландца стал четвертым самым дорогим приобретением в истории «шпор». Дороже были только трансферы французского полузащитника Танги Ндомбеле («Лион», 62 млн), ганского вингера Мохаммеда Кудуса («Вест Хэм», 63.8 млн) и английского форварда Доминика Соланке («Борнмут», 64.3 млн).

Симонс также вошел в топ-5 самых дорогих игроков в истории клуба по рыночной стоимости. Портал Transfermarkt сейчас оценивает футболиста в 70 млн евро.

Пятерка самых дорогих игроков в истории Тоттенхэма по версии Transfermarkt

  1. Гарри Кейн (2017/18) – 150 млн евро
  2. Деле Алли (2017/18) – 100 млн
  3. Кристиан Эриксен (2019/20) – 100 млн
  4. Сон Хин Мин (2020/21) – 90 млн
  5. Хави Симонс (2025/26) – 70 млн

