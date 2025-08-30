ФОТО. Милота дня. Как дочь Максима Шацких поздравила отца с ДР

Кристина Шацких, возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко, растрогала сеть поздравлением.

Сегодня, 30 августа, легенда киевского клуба Максим Шацких отмечает 47-летие.

За карьеру он шесть раз выигрывал чемпионат Украины, пять раз — Кубок страны и дважды становился лучшим бомбардиром.

В этот день младшая дочь Кристина опубликовала архивное фото и написала: «Ты всегда был и будешь для меня огромным примером. Очень люблю и скучаю!».