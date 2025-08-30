Другие новости30 августа 2025, 23:27 |
ФОТО. Новая девушка футболиста Шахтера разделась и показала красоту
Бразильская модель и возлюбленная Кевина показала идеальную фигуру
30 августа 2025, 23:27
Ливия Рафаэлле, новая девушка бразильского нападающего «Шахтера» Кевина, быстро привлекла внимание поклонников.
Всего пару недель назад стало известно об их романе, а теперь Ливия уже вызывает ажиотаж в сети.
Модель с почти 7 миллионами подписчиков показала дерзкий образ: на фото в купальнике и мини-юбке она впечатлила идеальной фигурой.
Ливия уже была в Украине и поддерживает бойфренда на матчах, позируя с его футболкой.
