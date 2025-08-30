Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Новая девушка футболиста Шахтера разделась и показала красоту
Бразильская модель и возлюбленная Кевина показала идеальную фигуру

Ливия Рафаэлле, новая девушка бразильского нападающего «Шахтера» Кевина, быстро привлекла внимание поклонников.

Всего пару недель назад стало известно об их романе, а теперь Ливия уже вызывает ажиотаж в сети.

Модель с почти 7 миллионами подписчиков показала дерзкий образ: на фото в купальнике и мини-юбке она впечатлила идеальной фигурой.

Ливия уже была в Украине и поддерживает бойфренда на матчах, позируя с его футболкой.

Bernard6-9
Такая нынче "красота"?
