ФОТО. Новая девушка футболиста Шахтера разделась и показала красоту

Ливия Рафаэлле, новая девушка бразильского нападающего «Шахтера» Кевина, быстро привлекла внимание поклонников.

Всего пару недель назад стало известно об их романе, а теперь Ливия уже вызывает ажиотаж в сети.

Модель с почти 7 миллионами подписчиков показала дерзкий образ: на фото в купальнике и мини-юбке она впечатлила идеальной фигурой.

Ливия уже была в Украине и поддерживает бойфренда на матчах, позируя с его футболкой.