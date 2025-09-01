Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Англичанина заинтересовал переход в «Барселону»
Каталонская «Барселона» активно ищет замену звездного польского форварда Роберта Левандовски.
По информации испанского портала El Nacional, одним из главных кандидатов на замену польского нападающего является голеадор «Баварии» Гарри Кейн. Англичанин знает об интересе «Барселоны» и готов покинуть «Баварию» летом следующего года ради «сине-гранатовых».
В этом сезоне Кейн провел 4 матча, забил 6 голов и отдал две результативные передачи. Контракт Гарри с «ротен» действует до 30 июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
