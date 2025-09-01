Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Испания
01 сентября 2025, 02:47 |
249
0

Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол

Англичанина заинтересовал переход в «Барселону»

01 сентября 2025, 02:47 |
249
0
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Каталонская «Барселона» активно ищет замену звездного польского форварда Роберта Левандовски.

По информации испанского портала El Nacional, одним из главных кандидатов на замену польского нападающего является голеадор «Баварии» Гарри Кейн. Англичанин знает об интересе «Барселоны» и готов покинуть «Баварию» летом следующего года ради «сине-гранатовых».

В этом сезоне Кейн провел 4 матча, забил 6 голов и отдал две результативные передачи. Контракт Гарри с «ротен» действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

По теме:
Райо Вальекано – Барселона – 1:1. Пенальти Ямаля. Видео голов и обзор
Гол Ямаля и ничья. Барселона не сумела обыграть Райо Вальекано
Гирасси забил в седьмом матче Бундеслиги подряд
Барселона Роберт Левандовски Бавария Гарри Кейн трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Футбол | 31 августа 2025, 20:28 12
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал
Пушка не от канонира. Ливерпуль минимально переиграл Арсенал

Не слишком яркая игра закончилась победой подопечных Слота благодаря голу Собослаи

Хаби АЛОНСО: «Если ты останешься в Реале, то будешь сидеть на скамейке»
Футбол | 01 сентября 2025, 03:05 0
Хаби АЛОНСО: «Если ты останешься в Реале, то будешь сидеть на скамейке»
Хаби АЛОНСО: «Если ты останешься в Реале, то будешь сидеть на скамейке»

Испанец предупредил Себальоса

Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Футбол | 31.08.2025, 16:34
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Футбол | 31.08.2025, 16:03
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Футбол | 31.08.2025, 11:11
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Шахтер договорился о продаже Кевина: сумма сделки раскрыта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
30.08.2025, 19:21 9
Теннис
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
31.08.2025, 09:30 1
Футбол
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
31.08.2025, 08:37 59
Футбол
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
Усику нашли соперника. Его бой с Кличко должен был продать весь стадион
30.08.2025, 00:02 1
Бокс
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
Культовый клуб после громкого трансфера нацелился на Артема Довбика
30.08.2025, 01:16 1
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем