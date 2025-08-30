Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 17:04 | Обновлено 30 августа 2025, 17:53
ВИДЕО. Колос открыл счет в игре с Эпицентром. Помог автогол

Мяч в сетку собственных ворот отправил Степан Григоращук

ФК Колос

В субботу, 30 августа, проходит матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Колос» и «Эпицентр».

Команды встретились на стадионе Колос в Ковалевке.

На 65-й минуте «Колос» не своими ногами открыл счет встречи – автоголом отличился защитник «Эпицентра» Степан Григоращук.

ВИДЕО. Колос открыл счет в игре с Эпицентром. Помог автогол

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
