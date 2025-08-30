Украина. Премьер лига30 августа 2025, 17:04 | Обновлено 30 августа 2025, 17:53
245
0
ВИДЕО. Колос открыл счет в игре с Эпицентром. Помог автогол
Мяч в сетку собственных ворот отправил Степан Григоращук
30 августа 2025, 17:04 | Обновлено 30 августа 2025, 17:53
245
0
В субботу, 30 августа, проходит матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Колос» и «Эпицентр».
Команды встретились на стадионе Колос в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 65-й минуте «Колос» не своими ногами открыл счет встречи – автоголом отличился защитник «Эпицентра» Степан Григоращук.
ВИДЕО. Колос открыл счет в игре с Эпицентром. Помог автогол
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2025, 16:39 1
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля
Бокс | 30 августа 2025, 01:32 0
Аделейе сам проиграл Хрговичу
Футбол | 29.08.2025, 19:16
Теннис | 30.08.2025, 15:33
Бокс | 30.08.2025, 04:00
Комментарии 0
Популярные новости
29.08.2025, 08:33
29.08.2025, 06:25 132
29.08.2025, 19:58
28.08.2025, 16:24 7
29.08.2025, 08:29
29.08.2025, 00:22 2
29.08.2025, 00:36 106