В субботу, 30 августа, проходит матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором играют «Колос» и «Эпицентр».

Команды встретились на стадионе Колос в Ковалевке.

На 65-й минуте «Колос» не своими ногами открыл счет встречи – автоголом отличился защитник «Эпицентра» Степан Григоращук.

ВИДЕО. Колос открыл счет в игре с Эпицентром. Помог автогол