  4. Вторая лига. Ничья Пенэула, победа ФК Ужгород. Результаты 5-го тура
Вторая лига
Пенуэл
30.08.2025 13:30 – FT 2 : 2
Черноморец-2
Украина. Вторая лига
30 августа 2025, 17:43 |
Вторая лига. Ничья Пенэула, победа ФК Ужгород. Результаты 5-го тура

Команды Второй лиги провели поединки 5-го тура

ФК Пенуэл

В субботу, 30 августа, во Второй лиге прошли матчи 5-го тура. В игровую программу дня вошли четыре поединка.

Вторую победу подряд одержал ФК «Ужгород». Также свой матч выиграл «Куликов-Белка».

Первое очко набрал дебютант Второй лиги «Пенуэл». Команда сыграла вничью с «Черноморцем-2».

Вторая лига. 5-й тур, 30 августа

Нива Винница – ФК Ужгород – 0:3

Голы: Тищук, 13 (пенальти), Эмере, 64, Мориляк, 73

Куликов-Белка – Атлет – 2:1

Голы: Панасюк, 76, Поповский, 90+7 – Бабич, 55

Пенуэл – Черноморец-2 – 2:2

Голы: Билоконь, 56, Мациюк, 86 (пенальти) – Лебедь, 2, Пшеничнюк, 48

Левый Берег-2 – Тростянец – 0:0

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Нива Винница – ФК Ужгород

Куликов-Белка – Атлет

Пенуэл – Черноморец-2

Левый Берег-2 – Тростянец

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
