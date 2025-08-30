Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ланс нанес поражение Бресту на старте тура Лиги 1
Чемпионат Франции
Ланс
29.08.2025 21:45 – FT 3 : 1
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
30 августа 2025, 16:12 | Обновлено 30 августа 2025, 16:33
34
0

ВИДЕО. Ланс нанес поражение Бресту на старте тура Лиги 1

Хозяева поля забили три мяча, а пропустили один

30 августа 2025, 16:12 | Обновлено 30 августа 2025, 16:33
34
0
ВИДЕО. Ланс нанес поражение Бресту на старте тура Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

Ланс нанес поражение Бресту на старте 3-го тура французской Лиги 1.

Хозяева поля забили три мяча, а пропустили один

Лига 1. 3-й тур, 29 августа

Ланс – Брест – 3:1

Голы: Товен, 60 (пен), Гилавоги, 78, Томассон, 90+2 – Бальде, 24

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гилавоги (Ланс).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Товен (Ланс).
55’
Радослав Маецки (Брест) получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мама Бальде (Брест).
По теме:
Украина разбила соперника и прошла в финал нижней части сетки ЧМ U21
Колос – Эпицентр – 1:0. Ковалевцы не забивали. Видео автогол и обзор
ВИДЕО. Колос открыл счет в игре с Эпицентром. Помог автогол
чемпионат Франции по футболу Ланс Брест (Франция) Лига 1 (Франция) видео голов и обзор Флориан Товен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30 августа 2025, 07:45 71
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан

Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30 августа 2025, 07:16 122
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби

Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы

Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 15:33
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Бокс | 30.08.2025, 04:00
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 30.08.2025, 16:33
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
Костюк в борьбе. Определены пары 1/16 финала US Open 2025 у женщин
29.08.2025, 12:24 5
Теннис
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
28.08.2025, 16:24 7
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 9
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
29.08.2025, 14:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем