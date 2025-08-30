Франция30 августа 2025, 16:12 | Обновлено 30 августа 2025, 16:33
34
0
ВИДЕО. Ланс нанес поражение Бресту на старте тура Лиги 1
Хозяева поля забили три мяча, а пропустили один
30 августа 2025, 16:12 | Обновлено 30 августа 2025, 16:33
34
0
Ланс нанес поражение Бресту на старте 3-го тура французской Лиги 1.
Хозяева поля забили три мяча, а пропустили один
Лига 1. 3-й тур, 29 августа
Ланс – Брест – 3:1
Голы: Товен, 60 (пен), Гилавоги, 78, Томассон, 90+2 – Бальде, 24
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Адриен Томассон (Ланс).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гилавоги (Ланс).
60’
ГОЛ ! С пенальти забил Флориан Товен (Ланс).
55’
Радослав Маецки (Брест) получает красную карточку.
24’
ГОЛ ! Мяч забил Мама Бальде (Брест).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2025, 07:45 71
Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку
Футбол | 30 августа 2025, 07:16 122
Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы
Теннис | 30.08.2025, 15:33
Бокс | 30.08.2025, 04:00
Футбол | 30.08.2025, 16:33
Комментарии 0
Популярные новости
28.08.2025, 19:47 9
29.08.2025, 08:33
29.08.2025, 12:24 5
29.08.2025, 00:22 2
28.08.2025, 16:24 7
29.08.2025, 07:11 9
30.08.2025, 08:39 2
29.08.2025, 14:29 4