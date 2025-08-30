МИЧЕЛ: «Мы сделали нечто немыслимое»

Испанский тренер «Жироны» Мичел высказался про ситуацию в команде:

«Мы все поговорили, потому что так и нужно делать — вместе, как одна команда. Я не указывал ни на одного игрока и ни на одну из областей деятельности клуба. Ясно одно: чтобы остаться в Ла Лиге, нам нужна прочная структура и надежный проект. Поэтому нужно четко определить цель и посыл. Нужно создать команду с высоким уровнем лояльности, чтобы игроки были полностью сосредоточены на игре и считали, что надеть футболку «Жироны» — это лучшее, что может с ними случиться».

«Я знаю, что два года назад мы сделали нечто немыслимое, но мы — скромный клуб, который шесть лет играет в Ла Лиге. Цель — остаться в Ла Лиге и создать надежную команду, тренироваться на 100 % и т. д.».

Послание клуба и наше послание заключается в том, что остаться в Ла Лиге очень сложно. Нам нужна команда, чувство принадлежности, гордость за то, что мы здесь, уважение к болельщикам и т. д. Нам нужна поддержка всех, есть много команд, которые испытывают ту же потребность, что и мы, мы не та «Жирона», что была два года назад, это был сон, который уже прошел. Если мы не почувствуем, что нужно бороться до конца, нам будет сложно. К счастью, у меня есть такой капитан, как Стуани, который всегда хотел быть здесь. Это то хорошее чувство, которое должны иметь все».

Ранее наставник «Жироны» рассказал о состоянии Цыганкова и вспомнил о Крапивцове.