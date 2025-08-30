Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наставник Жироны рассказал о состоянии Цыганкова и вспомнил о Крапивцове
Испания
30 августа 2025, 14:09
Наставник Жироны рассказал о состоянии Цыганкова и вспомнил о Крапивцове

Мичел подтвердил, что некоторые игроки каталонской команды травмированы

Наставник Жироны рассказал о состоянии Цыганкова и вспомнил о Крапивцове
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

30 августа состоится матч третьего тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Жирона» и «Севилья». Накануне этого противостояния главный тренер каталонской команды Мичел рассказал о состоянии своих подопечных и травмированных игроках:

«Цыганков не тренировался из-за дискомфорта в левой ноге. Он пройдет обследование и тогда мы решим, сможет ли он играть. Янхель Эррера травмирован, а Миовски находится в ситуации, когда он может пропустить матч из-за своего ухода. Ему нужно определиться со своим будущим.

Также не смогут выйти на поле Абель Руис и Ван де Бек, которые получили повреждения и не тренировались с командой. Плохая новость – длительное отсутствие Хуана Карлоса, который повредил колено.

Нам необходимо найти еще одного голкипера. Посмотрим, какие варианты у нас есть. Хуан Карлос – важный игрок. У нас большие проблемы, потому что у нас осталось всего два вратаря.

Крапивцов может травмироваться и тогда станет еще хуже. Подписание ещё одного голкипера – острая необходимость», – сообщил Мичел.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Севилья Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Николай Титюк Источник: AS
