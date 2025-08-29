Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не верят в украинца. Жирона приняла решение выйти на трансферный рынок
Испания
29 августа 2025, 12:37 |
Не верят в украинца. Жирона приняла решение выйти на трансферный рынок

Каталонский клуб намерен найти конкурента для Владислава Крапивцова и Пауло Гассаниги

Не верят в украинца. Жирона приняла решение выйти на трансферный рынок
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Испанская «Жирона» приняла решение в экстренном порядке выйти на трансферный рынок, чтобы подписать нового голкипера. Об этом сообщает портал Lesportiudecatalunya.

Третий номер команды, 37-летний Хуан Карлос Мартин, получил тяжелую травму, из-за которой пропустит от пяти до семи месяцев. Таким образом в распоряжении главного тренера осталось всего два голкипера – аргентинец Пауло Гассанига и украинец Владислав Крапивцов.

По информации источника, каталонский клуб был вынужден искать нового вратаря, так как недоволен игрой представителя Украины. Наставник «Жироны» Мичел считает, что Крапивцов слишком нестабилен и допускает ошибки в простых ситуациях.

Тренерский штаб переживает, что в случае травмы или дисквалификации Гассаниги, каталонская команда останется без стабильного и сильного первого номера.

На данный момент «Жирона» пытается найти кандидатов на усиление, однако сделать это не так просто. Если клуб не сможет найти голкипера до закрытия трансферного окна, то сосредоточит свои усилия на поисках свободных агентов, которых можно подписывать в любое время в течении сезона.

Николай Титюк Источник: L'Esportiu
SHN
Менеджмент хоронит карьеру Мичелу.
Надо ему оттуда валить.
