Колос – Эпицентр. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 4-го тура УПЛ состоится 30 августа в 15:30
В субботу, 30 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Эпицентр».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Обслуживать матч будет арбитр Денис Резников из Каменского.
Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.
Стартовые составы на игру Колос – Эпицентр:
Колос: Пахолюк, Цуриков, Козик, Красничи, Понедельник, Гагнидзе, Теллес, Ррапай, Гусол, Алфьеренко, Климчук
Эпицентр: Билык, Климец, Кош Монтанья, Григоращук, Мороз, Танчик, Запорожец, Миронюк, Борячук, Сифуэнтес, Супряга
