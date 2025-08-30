Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Колос – Эпицентр. Стали известны стартовые составы на игру
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 14:23
Колос – Эпицентр. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 4-го тура УПЛ состоится 30 августа в 15:30

ФК Колос

В субботу, 30 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Эпицентр».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Обслуживать матч будет арбитр Денис Резников из Каменского.

Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на игру Колос – Эпицентр:

Колос: Пахолюк, Цуриков, Козик, Красничи, Понедельник, Гагнидзе, Теллес, Ррапай, Гусол, Алфьеренко, Климчук

Эпицентр: Билык, Климец, Кош Монтанья, Григоращук, Мороз, Танчик, Запорожец, Миронюк, Борячук, Сифуэнтес, Супряга

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
