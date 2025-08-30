Колос – Эпицентр. Стали известны стартовые составы на игру

В субботу, 30 августа, в 15:30 состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Колос» и «Эпицентр».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Обслуживать матч будет арбитр Денис Резников из Каменского.

Перед началом поединка наставники обеих команд объявили стартовые составы на игру.

Стартовые составы на игру Колос – Эпицентр:

Колос: Пахолюк, Цуриков, Козик, Красничи, Понедельник, Гагнидзе, Теллес, Ррапай, Гусол, Алфьеренко, Климчук

Эпицентр: Билык, Климец, Кош Монтанья, Григоращук, Мороз, Танчик, Запорожец, Миронюк, Борячук, Сифуэнтес, Супряга