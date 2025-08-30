Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Шахтер Донецк
31.08.2025 18:00 - : -
Александрия
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 10:53
Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого тура Украинской Премьер-лиги

Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

В воскресенье, 31 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги между донецким «Шахтером» и «Александрией».

Команды сыграют на стадионе «Арена Львов» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Шахтер – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер - Александрия Александрия
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
