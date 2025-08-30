Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 09:26 |
Лидер ЛНЗ получил вызов в расположение национальной сборной

Мухаррем Яшари сыграет за сборную Косова в международную паузу

Лидер ЛНЗ получил вызов в расположение национальной сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мухаррем Яшари

Полузащитник черкасского ЛНЗ Мухаррем Яшари получил вызов в расположение национальной сборной Косова. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

«Желаем успеха нашему игроку», – лаконично говорится в сообщении.

Вместе со сборной Косово Яшари сыграет квалификационные матчи к чемпионату мира. В пятницу, 5 сентября, национальная сборная Косово встретится со Швейцарией, а 8 – сыграет против Швеции.

Сейчас Яшари готовится к матчу 4 тура Украинской Премьер-лиги, где подопечные Виталий Пономарева сыграют против ровенского «Вереса». Футболист уже залечил травму, из-за которой был вынужден пропустить игру против «Полесья».

Мухаррем Яшари сборная Косова по футболу ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
