Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 04:15 | Обновлено 30 августа 2025, 05:36
ФОТО. Неймар заглянул в гости к Шахтеру. На это была особенная причина

Неймар решил поддержать своего бывшего одноклубника

Instagram. Неймар

Неймар отреагировал на один из постов «Шахтера» – звездный бразилец неожиданно зашел в Instagram к «горнякам».

Этому есть объяснение. 28 августа «Шахтер» объявил о подписании форварда Луки Мейреллиша из «Сантоса».

Сумма трансфера 18-летнего нападающего составила 12 миллионов евро.

И именно под этим постом появился лайк Неймара.

Вероятно, бразилец решил поддержать бывшего одноклубника, с которым вместе выступал за «Сантос».

