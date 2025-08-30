ФОТО. Неймар заглянул в гости к Шахтеру. На это была особенная причина
Неймар решил поддержать своего бывшего одноклубника
Неймар отреагировал на один из постов «Шахтера» – звездный бразилец неожиданно зашел в Instagram к «горнякам».
Этому есть объяснение. 28 августа «Шахтер» объявил о подписании форварда Луки Мейреллиша из «Сантоса».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Сумма трансфера 18-летнего нападающего составила 12 миллионов евро.
И именно под этим постом появился лайк Неймара.
Вероятно, бразилец решил поддержать бывшего одноклубника, с которым вместе выступал за «Сантос».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне обсуждают с «Жироной» последние детали трансфера
Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов