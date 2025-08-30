ФОТО. Неймар заглянул в гости к Шахтеру. На это была особенная причина

Неймар отреагировал на один из постов «Шахтера» – звездный бразилец неожиданно зашел в Instagram к «горнякам».

Этому есть объяснение. 28 августа «Шахтер» объявил о подписании форварда Луки Мейреллиша из «Сантоса».

Сумма трансфера 18-летнего нападающего составила 12 миллионов евро.

И именно под этим постом появился лайк Неймара.

Вероятно, бразилец решил поддержать бывшего одноклубника, с которым вместе выступал за «Сантос».