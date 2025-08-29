Гол Попова, как утешение. Эмполи без шансов проиграл в матче Серии В
Команда с украинцем уступила «Реджане»
29 августа состоялся поединок между клубами «Эмполи» и «Реджана» во втором туре итальянской Серии B.
Команды встретились на арене «Мапей Стадиум» в городе Реджо-Эмилия.
Главный тренер «Эмполи» с первых минут доверил позицию форварда украинцу Богдану Попову и не пожалел о своём выборе.
Украинский футболист уже на 12-й минуте изящным ударом открыл счёт в матче.
Минимальное преимущество было в руках гостей, однако два удаления до перерыва сломали игру для «Эмполи».
Гости, играя в меньшинстве, не сумели сохранить ворота в неприкосновенности и пропустили три мяча. Украинец Попов провёл на поле 70 минут, но под занавес встречи тренер заменил нападающего.
Серия B. 2-й тур, 29 августа
«Реджана» – «Эмполи» – 3:1
Голы: Гондо, 44 (пен.), Райнарт, 57, Портанова, 78 – Попов, 12
Удаления: Гварино, 42, Обаретин, 45+1
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 3-1 #ReggianaEmpoli— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 29, 2025
Vince la Reggiana 3-1 pic.twitter.com/8jWZNQhzbP
