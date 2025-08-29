Гол Попова, как утешение. Эмполи без шансов проиграл в матче Серии В

29 августа состоялся поединок между клубами «Эмполи» и «Реджана» во втором туре итальянской Серии B.

Команды встретились на арене «Мапей Стадиум» в городе Реджо-Эмилия.

Главный тренер «Эмполи» с первых минут доверил позицию форварда украинцу Богдану Попову и не пожалел о своём выборе.

Украинский футболист уже на 12-й минуте изящным ударом открыл счёт в матче.

Минимальное преимущество было в руках гостей, однако два удаления до перерыва сломали игру для «Эмполи».

Гости, играя в меньшинстве, не сумели сохранить ворота в неприкосновенности и пропустили три мяча. Украинец Попов провёл на поле 70 минут, но под занавес встречи тренер заменил нападающего.

Серия B. 2-й тур, 29 августа

«Реджана» – «Эмполи» – 3:1

Голы: Гондо, 44 (пен.), Райнарт, 57, Портанова, 78 – Попов, 12

Удаления: Гварино, 42, Обаретин, 45+1