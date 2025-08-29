Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Попова, как утешение. Эмполи без шансов проиграл в матче Серии В
Италия
29 августа 2025, 23:48 | Обновлено 29 августа 2025, 23:50
467
1

Гол Попова, как утешение. Эмполи без шансов проиграл в матче Серии В

Команда с украинцем уступила «Реджане»

29 августа 2025, 23:48 | Обновлено 29 августа 2025, 23:50
467
1
Гол Попова, как утешение. Эмполи без шансов проиграл в матче Серии В
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

29 августа состоялся поединок между клубами «Эмполи» и «Реджана» во втором туре итальянской Серии B.

Команды встретились на арене «Мапей Стадиум» в городе Реджо-Эмилия.

Главный тренер «Эмполи» с первых минут доверил позицию форварда украинцу Богдану Попову и не пожалел о своём выборе.

Украинский футболист уже на 12-й минуте изящным ударом открыл счёт в матче.

Минимальное преимущество было в руках гостей, однако два удаления до перерыва сломали игру для «Эмполи».

Гости, играя в меньшинстве, не сумели сохранить ворота в неприкосновенности и пропустили три мяча. Украинец Попов провёл на поле 70 минут, но под занавес встречи тренер заменил нападающего.

Серия B. 2-й тур, 29 августа

«Реджана» – «Эмполи» – 3:1

Голы: Гондо, 44 (пен.), Райнарт, 57, Портанова, 78 – Попов, 12

Удаления: Гварино, 42, Обаретин, 45+1

По теме:
ВИДЕО. Валенсия разгромила Хетафе на старте 3-го тура в Ла Лиге
Лечче – Милан – 0:2. Ассист Модрича. Видео голов и обзор матча
Два отмененных гола. Лофтус-Чик и Пулишич: Милан победил с ассистом Модрича
Эмполи чемпионат Италии по футболу Серия B видео голов и обзор Богдан Попов Реджана
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29 августа 2025, 06:23 99
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?

Горняки вошли в первую корзину, а столичная команда – во вторую

«Будет сюрприз». На Зинченко есть несколько претендентов
Футбол | 29 августа 2025, 23:57 0
«Будет сюрприз». На Зинченко есть несколько претендентов
«Будет сюрприз». На Зинченко есть несколько претендентов

Будущее Александра остается не определенным

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 29.08.2025, 21:02
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Футбол | 29.08.2025, 07:58
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Суркис пошел на уступки. Точная сумма трансфера Ваната из Динамо в Жирону
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 29.08.2025, 23:15
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрей Ванчак
Кращий у складі Емполі!
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 27
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
28.08.2025, 09:16 22
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56 1
Бокс
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 283
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем