ВИДЕО. Оформил дубль. Украинец забил пенальти в ворота Вест Хэма U-21
Яркий матч для Тимура Тутерова
20-летний украинский вингер Тимур Тутёров отметился дублем в чемпионате Англии среди футболистов до 21 года.
Игрок вышел в стартовом составе «Сандерленда U-21» против сверстников из «Вест Хэма».
Первый мяч в домашнем поединке Тимур забил на 34-й минуте, сократив отставание в счёте – 1:2.
Несмотря на усилия украинца, «Сандерленд» после перерыва пропустил ещё два гола.
В дополнительное время Тутёров получил шанс оформить дубль и не упустил его. Тимур реализовал пенальти и установил счёт – 2:4 в пользу гостей.
ВИДЕО. Оформил дубль. Украинец забил пенальти в ворота Вест Хэма U-21
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бенфика» может приобрести Михаила
Команда Лупашко до сих пор без побед в УПЛ, но болельщиков развлекает по полной