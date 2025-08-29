ВИДЕО. Оформил дубль. Украинец забил пенальти в ворота Вест Хэма U-21

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
29 августа 2025, 23:02 | Обновлено 29 августа 2025, 23:06
Яркий матч для Тимура Тутерова

29 августа 2025, 23:02 | Обновлено 29 августа 2025, 23:06
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров

20-летний украинский вингер Тимур Тутёров отметился дублем в чемпионате Англии среди футболистов до 21 года.

Игрок вышел в стартовом составе «Сандерленда U-21» против сверстников из «Вест Хэма».

Первый мяч в домашнем поединке Тимур забил на 34-й минуте, сократив отставание в счёте – 1:2.

Несмотря на усилия украинца, «Сандерленд» после перерыва пропустил ещё два гола.

В дополнительное время Тутёров получил шанс оформить дубль и не упустил его. Тимур реализовал пенальти и установил счёт – 2:4 в пользу гостей.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
