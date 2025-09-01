РОНАЛДО: «Я начал плакать. Боялся. Моя карьера и жизнь закончились»

Двукратный чемпион мира и обладатель двух Золотых мячей бразилец Роналдо рассказал, как пережил тяжелую травму в «Интере».

«Моя тяжелая травма и «Интер»? Момент разрыва крестов до сих пор запечатлен в моей памяти. Я почувствовал, как будто в меня бросили камнем или выстрелили. Я упал и положил руку на колено. Я начал плакать, не от боли, а от страха. Я думал, что моя карьера и жизнь закончились», – сказал Роналдо.

