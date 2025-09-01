Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 сентября 2025, 02:10
РОНАЛДО: «Я начал плакать. Боялся. Моя карьера и жизнь закончились»

Бразилец вспомнил свою тяжелую травму в «Интере»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Двукратный чемпион мира и обладатель двух Золотых мячей бразилец Роналдо рассказал, как пережил тяжелую травму в «Интере».

«Моя тяжелая травма и «Интер»? Момент разрыва крестов до сих пор запечатлен в моей памяти. Я почувствовал, как будто в меня бросили камнем или выстрелили. Я упал и положил руку на колено. Я начал плакать, не от боли, а от страха. Я думал, что моя карьера и жизнь закончились», – сказал Роналдо.

Ранее легендарный французский футболист Зинедин Зидан поделился мыслями о легенде сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роналдо.

По теме:
Винисиус Жуниор находится в одном шаге от рекорда Роналдо
Винисиус – лучший бразильский бомбардир Реала. Сколько голов у него?
ФОТО. Ришарлисон сравнил себя с легендой футбола. Вышло комично
Роналдо травма
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
