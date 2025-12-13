Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РОНАЛДО: «Это очень слабый футболист. Просто какое-то посмешище»
Испания
13 декабря 2025, 23:39 |
РОНАЛДО: «Это очень слабый футболист. Просто какое-то посмешище»

Легендарный бразилец – о Гравесене

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо Назариоronaldo nazario

Легендарный бразильский нападающий Роналдо Назарио назвал худшего футболиста, с которым ему приходилось играть за карьеру. По словам двукратного чемпиона мира, таким игроком стал бывший полузащитник «Реала» Томас Гравесен.

В интервью Ромарио Роналдо вспомнил период выступлений в мадридском клубе, где он играл вместе со многими звездами мирового футбола, однако Гравесен резко выделялся на их фоне.

«Он был замечательным человеком, но как футболист — очень слабый. В Реале он был посмешищем», — заявил бразилец.

Гравесен провел за «Реал» 49 матчей, забил один гол и не выиграл ни одного трофея.

Роналдо Реал Мадрид
Источник: GiveMeSport
