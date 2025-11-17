Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  РОНАЛДО: «Эти три футболиста – лучшие из лучших»
17 ноября 2025, 20:56
РОНАЛДО: «Эти три футболиста – лучшие из лучших»

Легендарный бразилец выделил трех футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Легендарный бразилец Роналдо назвал трех лучших футболистов в истории:

«Джордж Веа, Марко ван Бастен, Паоло Мальдини. Это были ребята, с которыми я играл тогда в Европе. Лучшие из лучших. Мне тоже нужно было выделиться. Я стал смелее, так сказать. Я поставил перед собой цели и пошел к их достижению. И я позаботился о том, чтобы люди знали об этих целях.

Когда я перешел в ПСВ, я сказал, что в первом сезоне забью 30 голов. И я забил 30. Потом я сказал, что стану лучшим в мире, и выиграл «Золотой мяч». Я сказал, что хочу выиграть чемпионат мира, и выиграл его. Я всегда был уверен в себе, с самого детства. Когда я был ребенком, я думал: «Я буду лучшим нападающим всех времен». В конце концов, моя игра говорит сама за себя».

Ранее Роналдо назвал игрока «Барселоны», который впечатлил его больше всего.

