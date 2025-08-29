Левый Берег победил и поднялся в топ-2. Результаты дня в Первой лиге

В пятницу в Первой лиге состоялись два матча 4-го тура. В первой встрече Черноморец обыграл ЮКСА 1:0, а во втором поединке дня Левый Берег обыграл Прикарпатье 2:1.

И одесская, и киевская команды в прошлом сезоне вылетели из УПЛ и теперь ставят задачу вернуться в элиту.

До матчей конкурентов Черноморец лидирует с 10 очками, а Левый Берег идет вторым с 9 пунктами.

Первая лига. 4-й тур

Левый Берег – Прикарпатье 2:1

Голы: Сидней, 24, Сухоручко, 60 – Титов, 85