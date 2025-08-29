29.08.2025 15:30 – FT 2 : 1
Левый Берег победил и поднялся в топ-2. Результаты дня в Первой лиге
В чемпионате лидирует Черноморец
В пятницу в Первой лиге состоялись два матча 4-го тура. В первой встрече Черноморец обыграл ЮКСА 1:0, а во втором поединке дня Левый Берег обыграл Прикарпатье 2:1.
И одесская, и киевская команды в прошлом сезоне вылетели из УПЛ и теперь ставят задачу вернуться в элиту.
До матчей конкурентов Черноморец лидирует с 10 очками, а Левый Берег идет вторым с 9 пунктами.
Первая лига. 4-й тур
Левый Берег – Прикарпатье 2:1
Голы: Сидней, 24, Сухоручко, 60 – Титов, 85
