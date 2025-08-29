29.08.2025 15:30 – 33’ 1 : 0
Украина. Первая лига29 августа 2025, 15:25 |
1022
0
ЮКСА – Черноморец. Левый Берег – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 29 августа видеотрансляцию матчей 4-го тура
29 августа 2025, 15:25 |
1022
0
29 августа проходят матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 3-й тур, 29 августа 2025
- 13:00. ЮКСА Тарасовка – Черноморец Одесса
- 15:30. Левый Берег Киев – Прикарпатье Ивано-Франковск
Турнирная таблица
13:00. ЮКСА Тарасовка – Черноморец Одесса
15:30. Левый Берег Киев – Прикарпатье Ивано-Франковск
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 августа 2025, 14:49 2
Поединок состоится 29 августа в 21:45 по Киеву
Футбол | 28 августа 2025, 19:47 9
Вечером 28 августа состоялась компьютерная жеребьевка ЛЧ
Футбол | 29.08.2025, 07:11
Футбол | 29.08.2025, 09:11
Бокс | 29.08.2025, 08:33
Комментарии 0
Популярные новости
29.08.2025, 06:25 132
29.08.2025, 06:23 106
28.08.2025, 08:30 2
27.08.2025, 19:15 18
28.08.2025, 06:00 6
27.08.2025, 23:59 20
28.08.2025, 11:02 21
28.08.2025, 22:17 25