Первая лига
Левый Берег
29.08.2025 15:30 – 33 1 : 0
Прикарпатье
Украина. Первая лига
29 августа 2025, 15:25 |
ЮКСА – Черноморец. Левый Берег – Прикарпатье. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 29 августа видеотрансляцию матчей 4-го тура

ПФЛ

29 августа проходят матчи 4-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию трех поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 3-й тур, 29 августа 2025

  • 13:00. ЮКСА Тарасовка – Черноморец Одесса
  • 15:30. Левый Берег Киев – Прикарпатье Ивано-Франковск

Турнирная таблица

13:00. ЮКСА Тарасовка – Черноморец Одесса

15:30. Левый Берег Киев – Прикарпатье Ивано-Франковск

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег.
По теме:
ВИДЕО. Суперудар Мичина и гол Слесаря помогли Зоре увеличить преимущество
Полтава – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Гол Зари на первой минуте. Будковский шокировал Полтаву в матче УПЛ
ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Первая лига Украины Левый Берег Киев Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
