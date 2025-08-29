Кучер высказался о «легендарной связке» Хачериди – Ракицкий в Черноморце
Два известных игрока снова выступают вместе
Защитник Евгений Хачериди, который недавно подписал контракт с Черноморцем, дебютировал в одесской команде в матче против команды ЮКСА (1:0).
Теперь у наставника Александра Кучера есть два игрока, которые выступали в сборной Украины – Хачериди и Ярослав Ракицкий.
«Решили выпустить Евгения в этом матче. Вышел и все нормально было. Легендарная связка Хачереди – Ракицкий? Не пропустили – значит, все хорошо. Хотели усилить центр обороны, и, думаю, подписанием Хачереди мы это сделали».
«Матч был непростым, потому что у ЮКСА много легионеров, которые умеют играть в футбол», – сказал Кучер.
