  4. Кучер высказался о «легендарной связке» Хачериди – Ракицкий в Черноморце
Украина. Первая лига
29 августа 2025, 17:55 | Обновлено 29 августа 2025, 18:10
Два известных игрока снова выступают вместе

ФК Черноморец. Евгений Хачериди

Защитник Евгений Хачериди, который недавно подписал контракт с Черноморцем, дебютировал в одесской команде в матче против команды ЮКСА (1:0).

Теперь у наставника Александра Кучера есть два игрока, которые выступали в сборной Украины – Хачериди и Ярослав Ракицкий.

«Решили выпустить Евгения в этом матче. Вышел и все нормально было. Легендарная связка Хачереди – Ракицкий? Не пропустили – значит, все хорошо. Хотели усилить центр обороны, и, думаю, подписанием Хачереди мы это сделали».

«Матч был непростым, потому что у ЮКСА много легионеров, которые умеют играть в футбол», – сказал Кучер.

Черноморец Одесса Александр Кучер Евгений Хачериди Ярослав Ракицкий Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
