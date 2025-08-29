«Это мой стиль». Кевин прокомментировал матч с Серветтом

Бразильский вингер «Шахтера» Кевин прокомментировал матч квалификации Лиги конференций, в котором его команда со счетом 2:1 одолела «Серветт»:

– Сегодня «Шахтер» добыл непростую победу над «Серветтом» и вышел в основной раунд Лиги Европы. Насколько непростым вышло это противостояние для нашей команды.

– Спасибо все за поздравления. Я считаю, что игра в Европе также очень сложная. Нет команд, менее квалифицированных, чем другие. мы доказали, что наша команда имеет силы бороться и забивать вовремя. Теперь мы квалифицировались, насладимся этим, а в воскресенье приступим к новой битве.

– Сегодня ты реализовал пенальти. Как вы определяли с Элиасом кто будет пробивать? Ведь именно он заработал пенальти

– Мы всегда обговариваем это наперед. Считаю что пенальти бьет тот, кто уверенно чувствует себя в матче. Я попросил бить, мне повезло, я помог команде, но это не обо мне. Сегодня я смог сделать это голом, мы вышли победителями.

– На 90-й минуте ты очень уверенно сыграл, выбил мяч и таким образом помог нашим защитникам. Как ты вообще оказался на другом фланге обороны?

– Я всегда говорю, главное сегодня отдаваться команде, смог сделать тот подкат, который стал решающим. Я ценю себя, но еще больше ценю команду, всегда хочу помогать, и я смог это сделать в том эпизоде, теперь еще более счастливый из-за выхода дальше и мы это отпразднуем.

– Лично я видела вживую видела ваши эмоции в раздевалке после матча. Болельщикам будет интересно услышать от тебя что происходило в раздевалке после этого матча?

– Из-за сложности игры эта победа еще более приятна. Мы умеем этим наслаждаться. Мы знаем о том, как сложно забивать голы и побеждать. И сейчас наш момент, поэтому наслаждаемся есгодня, ибо завтра новый день, тренируемся перед новым боем.

– И последнее что я хочу спросить. Перед этим матчем, за день или за два, ты сменил имидж. Что тебя вдохновило?

– Мне очень нравится меняться. Я уже делал разные прически. Думаю, что это мой стиль, и я буду продолжать. Считаю что это сработало, я забил гол и я продолжу это делать. Я люблю новации, быть особенным, доказываю это прическами, одеждой, очками.

