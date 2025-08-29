Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Все четыре турецкие команды проиграли свои противостояния в еврокубках
Турция
29 августа 2025, 13:41 | Обновлено 29 августа 2025, 13:42
Бешикташ и Истанбул Башакшехир закончили свои еврокубковые выступления в сезоне

Все четыре турецкие команды проиграли свои противостояния в еврокубках
Неудачной для представителей Турции оказалась еврокубковая неделя. Сразу 4 команды не смогли пройти своего соперника.

Фенербахче в Лиге чемпионов проиграл в Лиссабоне Бенфике со счетом 0:1, поэтому вынужден будет играть только в Лиге Европы.

Самсунспор в Лиге Европы сыграл вничью 0:0 с Панатинаикосом, но по сумме двух встреч уступил со счетом 1:2 и будет играть только в Лиге конференций.

Бешикташ в Лиге конференций неожиданно уступил дома швейцарской Лозанне со счетом 0:1 (1:2 по сумме двух встреч) и закончил свои выступления в еврокубках.

Истанбул Башакшехир повторил судьбу Бешикташа, уступив по сумме двух встреч румынской Университети со счетом 2:5.

По теме:
Александр Андриевский – лучший игрок Полесья в матче с Фиорентиной
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Поединок с Маккаби стал юбилейным для Шапаренко
Бешикташ Истанбул Башакшехир Фенербахче Самсунспор чемпионат Турции по футболу Лига Европы Лига конференций Лига чемпионов
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
