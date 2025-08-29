Все четыре турецкие команды проиграли свои противостояния в еврокубках

Неудачной для представителей Турции оказалась еврокубковая неделя. Сразу 4 команды не смогли пройти своего соперника.

Фенербахче в Лиге чемпионов проиграл в Лиссабоне Бенфике со счетом 0:1, поэтому вынужден будет играть только в Лиге Европы.

Самсунспор в Лиге Европы сыграл вничью 0:0 с Панатинаикосом, но по сумме двух встреч уступил со счетом 1:2 и будет играть только в Лиге конференций.

Бешикташ в Лиге конференций неожиданно уступил дома швейцарской Лозанне со счетом 0:1 (1:2 по сумме двух встреч) и закончил свои выступления в еврокубках.

Истанбул Башакшехир повторил судьбу Бешикташа, уступив по сумме двух встреч румынской Университети со счетом 2:5.