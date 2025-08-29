Шахтер в 11-й раз в своей истории сыграл овертаймы в матче еврокубка
Вспомним, чем закончились эти матчи
В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде победил швейцарский Серветт со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд Лиги конференций.
Победный гол для горняков уже в дополнительное время забил Кауан Элиас.
Интересным фактом является то, что горняки уже в 11-й раз в своей истории играли дополнительное время в матчах еврокубков.
В этих матчах были голы, которые приносили трофей, которые выводили команду в Лигу чемпионов, также были болезненные поражения, неоднократно все решала серия послематчевых пенальти.
Вспомним все эти матчи Шахтера, а также то, что случилось в дополнительное время матчей.
Все матчи Шахтера в еврокубках, которые закончились в дополнительное время:
- 2000: ЛЧ, Славия – Шахтер – 0:2, победный мяч в дополнительное время забил Сергей Ателькин, который впервые вывел горняков в основной этап Лиги чемпионов
- 2002: ЛЧ, Брюгге – Шахтер – 1:1, в дополнительное время голов забито не было, в серии пенальти победили бельгийцы со счетом 4:1 и квалифицировались в основной этап Лиги чемпионов
- 2007: КУ, Шахтер – Севилья – 2:3, в дополнительное время Севилья забила победный гол и прошла в следующий этап турнира
- 2009: КУ, Шахтер – Вердер – 2:1, в дополнительное время гол Жадсона принес горнякам победу в Кубке УЕФА
- 2009: СУ, Барселона – Шахтер – 1:0, в дополнительное время Барселона забила единственный гол в матче и выиграла Суперкубок УЕФА
- 2016: ЛЧ, Янг Бойз – Шахтер – 2:0, в дополнительное время забитых голов не было, а в серии послематчевых пенальти сильнее были швейцарцы (4:2), которые отправили горняков в Лигу Европы
- 2017: ЛЕ, Шахтер – Сельта – 0:2, в дополнительное время Сельта забила победный гол и прошла в следующий этап соревнований
- 2021: ЛЧ, Шахтер – Монако – 2:2, в дополнительное время автогол игрока Монако вывел донецкий клуб в групповой раунд Лиги чемпионов
- 2023: ЛЕ, Ренн – Шахтер – 2:1, в дополнительное время команды обменялись голами, автогол игрока французского клуба позволил перевести игру в серию пенальти, где сильнее оказался Шахтер (5:4), который и вышел в следующую стадию турнира
- 2025: ЛЕ, Шахтер – Панатинаикос – 0:0, в дополнительное время, как и в двух матчах в целом, не было забито ни одного гола, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались греки (4:3), которые отправили горняков в Лигу конференций
- 2025: ЛК, Серветт – Шахтер – 1:2, в дополнительное время победным голом за донецкий клуб отличился Кауан Элиас, этот забитый мяч позволил горнякам квалифицироваться в основной раунд турнира
