Шахтер в 11-й раз в своей истории сыграл овертаймы в матче еврокубка

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий Шахтер на выезде победил швейцарский Серветт со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд Лиги конференций.

Победный гол для горняков уже в дополнительное время забил Кауан Элиас.

Интересным фактом является то, что горняки уже в 11-й раз в своей истории играли дополнительное время в матчах еврокубков.

В этих матчах были голы, которые приносили трофей, которые выводили команду в Лигу чемпионов, также были болезненные поражения, неоднократно все решала серия послематчевых пенальти.

Вспомним все эти матчи Шахтера, а также то, что случилось в дополнительное время матчей.

Все матчи Шахтера в еврокубках, которые закончились в дополнительное время: