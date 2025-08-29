Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хацкевич обратился к Динамо после вылета из Лиги Европы
Хацкевич обратился к Динамо после вылета из Лиги Европы

Бывший футболист «бело-синих» попросил команду не забывать о собственной идентичности

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив

28 августа состоялся ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретились киевское «Динамо» и израильский «Маккаби» Тель-Авив.

Подопечные Александра Шовковского одолели соперника с минимальным счетом 1:0, однако вылетели в Лигу конференций из-за поражения в первом поединке (1:3). Бывший футболист «бело-синих» Александр Хацкевич прокомментировал игру и результат «Динамо» в еврокубках:

«Динамо» снова остается вне Лиги чемпионов, а теперь теряет и шанс сыграть в Лиге Европы. Неудачи команды в еврокубках – это уже тенденция?

– Давайте вспомним. Сезон 2021/22 – «Динамо» занимает последнее место, набирая одно очко в группе Лиги чемпионов с тремя Б (Барселоной, Баварией и Бенфикой). Следующий сезон 2022/23 – тоже последнее место и одно очко, теперь уже в группе Лиги Европы с Ренном, Фенербахче и АЕКом (Ларнака). Идем дальше – сезон 2023/24 был вообще без еврокубков для «Динамо». А прошлогоднее выступление в Лиге Европы, думаю, многие болельщики еще долго не забудут. Какое команда место заняла? 34?

Поэтому это уже не стечение обстоятельств, а действительно тенденция. Надо что-то менять, чтобы команда начала демонстрировать успехи на европейской арене. Сейчас увидим, как «Динамо» проявит себя на уровне Лиги конференций. Я уже говорил, что, возможно, нынешняя команда «бело-синих» и соответствует уровню именно этого турнира. Увидим.

– Что стоит за этой, мягко говоря, неприятной тенденцией?

– В какой-то момент у нас все стали играть в так называемый «современный футбол», пытаясь кого-то копировать. Это нормально – перенимать что-нибудь из трендов, добавлять в свою игру, но только определенные элементы. Однако мы далеки от этого «современного футбола». Выходит так, что у нас понимание «современного футбола» сводится к тому, что вратарь и центральный защитник – главные плеймейкеры команды. Это касается не только «Динамо», но и сборной Украины.

Нельзя отказываться от собственной идентичности. Я имею в виду привычный стиль футбола для «Динамо». Все же понимают, о чем идет речь, когда говорят «динамовский футбол». Сейчас его не видать. Где-то погнались за современным футболом и потеряли собственную идентичность, – считает Хацкевич.

Александр Хацкевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Singularis
В ЛК лучше. Вдруг опять Хамрун приедет)))
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alexander Киев
Нехай говорять аби не звільняли СашО 👌
Ответить
-1
kadaad .
Какой современный футбол от Динамо, что он несет!?. Как играли бей-беги, так и играют!!! Попытки обыграть соперника один в один единичны, все время пас назад и поперек поля, потом удар воротаря вперед на кого попало! Так Динамо играло со времен Лобановского, но тогда и за рубежом так играли. Сейчас футбол перешел на жесткий прессинг , короткие передачи и личную технику, которой у игроков Динамо просто нет.
Ответить
-1
Khafre
Хацкевич натякає щоб потрібно знов довірити йому першу позорну команду?
Ответить
-3
