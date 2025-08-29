Экс-игрок сборной Украины: «Болельщики Динамо ожидали большего»

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Ковалев, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на поражение киевского «Динамо» по итогам двух матчей против Маккаби.

– «Динамо» заслужило комплименты в ответном матче с тель-авивским «Маккаби» (1:0) в Лиге Европы или их нынешние выступления в еврокубках не выдерживают критики?

– Скорее, второе. Я уверен, что болельщики «Динамо» ожидали больше своей команды. Это неудача опуститься из Лиги чемпионов в Лигу конференций, учитывая также то, что их соперниками в квалификации не были гранды европейского футбола. Такое ощущение, что киевляне сейчас продолжают свое неудачное выступление в Лиге Европы, – сказал Сергей.

Подопечные Александра Шовковского сыграют в групповом этапе Лиги конференций.«Бело-синие» уже в пятницу, 29 августа, узнают своих соперников.