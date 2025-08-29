Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Экс-игрок сборной Украины: «Болельщики Динамо ожидали большего»

Сергей Ковалев разочарован выступлением подопечных Александра Шовковского в квалификации еврокубков

Экс-игрок сборной Украины: «Болельщики Динамо ожидали большего»
ФК Динамо Киев.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Сергей Ковалев, эксклюзивно для Sport.ua, отреагировал на поражение киевского «Динамо» по итогам двух матчей против Маккаби.

– «Динамо» заслужило комплименты в ответном матче с тель-авивским «Маккаби» (1:0) в Лиге Европы или их нынешние выступления в еврокубках не выдерживают критики?

– Скорее, второе. Я уверен, что болельщики «Динамо» ожидали больше своей команды. Это неудача опуститься из Лиги чемпионов в Лигу конференций, учитывая также то, что их соперниками в квалификации не были гранды европейского футбола. Такое ощущение, что киевляне сейчас продолжают свое неудачное выступление в Лиге Европы, – сказал Сергей.

Подопечные Александра Шовковского сыграют в групповом этапе Лиги конференций.«Бело-синие» уже в пятницу, 29 августа, узнают своих соперников.

kadaad .
Я болельщик Динамо с начала 70-х прошлого века, ничего другого от нынешнего Динамо я и не ожидал.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Khafre
звідки кріт може знати чого очікували болільники великого позорного клубу Динамо Київ? Ми чекали позору ми його отримали. Єдине чим незадоволені і від чого нас підгорає це те, що твій Шахтар пройшов Серветт і не дай суркіса може зайняти вище місце чим наш позорний клуб Динамо Київ
Ответить
0
