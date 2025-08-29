ВИДЕО. С новой лабубу. Осака впервые за 4 года вышла в 3-й раунд US Open
Наоми переиграла Хейли Баптист в матче 1/32 финала Открытого чемпионата США
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 24) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.
Во втором круге японка в двух сетах разобралась с представительницей США Хейли Баптист (WTA 47) за 1 час и 12 минут.
US Open 2025. 1/32 финала
Хейли Баптист (США) – Наоми Осака (Япония) [23] – 3:6, 1:6
Осака провела третье очное противостояние против Баптист и добыла третью победу.
На старте US Open Наоми одолела Грет Миннен, а ее следующей соперницей будет Дарья Касаткина.
Осака впервые с 2021 года вышла в третий круг на мейджоре в Нью-Йорке.
Наоми на этом американском слэме покоряет фанатов не только игрой, но и аксессуарами. Японка за два матча принесла с собой на корт и на пресс-конференции две разные лабубу, которые по цвету подходят к ее нарядам.
