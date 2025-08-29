Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
29 августа 2025, 10:40 | Обновлено 29 августа 2025, 10:49
ВИДЕО. С новой лабубу. Осака впервые за 4 года вышла в 3-й раунд US Open

Наоми переиграла Хейли Баптист в матче 1/32 финала Открытого чемпионата США

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (Япония, WTA 24) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге японка в двух сетах разобралась с представительницей США Хейли Баптист (WTA 47) за 1 час и 12 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Хейли Баптист (США) – Наоми Осака (Япония) [23] – 3:6, 1:6

Осака провела третье очное противостояние против Баптист и добыла третью победу.

На старте US Open Наоми одолела Грет Миннен, а ее следующей соперницей будет Дарья Касаткина.

Осака впервые с 2021 года вышла в третий круг на мейджоре в Нью-Йорке.

Наоми на этом американском слэме покоряет фанатов не только игрой, но и аксессуарами. Японка за два матча принесла с собой на корт и на пресс-конференции две разные лабубу, которые по цвету подходят к ее нарядам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лабубу Наоми на матч с Миннен
Getty Images/Global Images Ukraine. Лабубу Наоми на матч с Баптист
Наоми Осака Хейли Баптист US Open 2025
