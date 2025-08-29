Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Поляк с восьмого десятка выбил первую ракетку рф с USO, отыграв 5 матчболов
US Open
29 августа 2025, 09:48 |
307
1

Поляк с восьмого десятка выбил первую ракетку рф с USO, отыграв 5 матчболов

Камил Майхжак сенсационно одолел Карена Хачанова, хотя уступал 0:2 по сетам

29 августа 2025, 09:48 |
307
1
Поляк с восьмого десятка выбил первую ракетку рф с USO, отыграв 5 матчболов
Getty Images/Global Images Ukraine. Камил Майхжак

Польский теннисист Камил Майхжак (АТР 76) пробился в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге поляк в пяти сетах переиграл первую ракетку россии Карена Хачанова (АТР 9) за 4 часа и 35 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Карен Хачанов [9] – Камил Майхжак (Польша) – 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10)

В решающей пятой партии Камил отыграл пять матчболов: три на подаче в восьмом гейме и два на подаче в 12-м.

Майхжак впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга ATP и впервые сумел совершить камбек с 0:2 по сетам.

Камила во второй раз в карьере вышел в 1/16 финала US Open. На старте мейджора в Нью-Йорке Майхжак одолел Уго Дельена, а далее поборется против Леандро Ридля.

По теме:
Понадобился супертай-брейк: определена соперница Костюк в 3-м круге US Open
Киченок с напарницей навязали борьбу лидерам посева в первом сете на USO-25
Марта Костюк – Зейнеп Сонмез. Камбек в третьем сете. Видеообзор матча
Камил Майхжак Карен Хачанов US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Футбол | 29 августа 2025, 07:11 3
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»

Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка

Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»
Футбол | 29 августа 2025, 07:17 11
Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»
Заховайло разнес Динамо: «Элитные шл*хи высосали всю энергию»

Вячеслав не понимает провала Динамо в еврокубках

Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open
Теннис | 29.08.2025, 00:05
Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open
Защита трофея не удалась: Киченок проиграла Винус и Лейле на старте US Open
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 19:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29.08.2025, 00:36
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
protasov_lyopu_davai
хачанов сафонов медведев медведев сафонов хачанов
Ответить
0
Популярные новости
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
28.08.2025, 08:30 2
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 20
Футбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я такого от Усика вообще не ожидал»
27.08.2025, 08:25 3
Бокс
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
29.08.2025, 06:23 95
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем