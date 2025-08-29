Поляк с восьмого десятка выбил первую ракетку рф с USO, отыграв 5 матчболов
Камил Майхжак сенсационно одолел Карена Хачанова, хотя уступал 0:2 по сетам
Польский теннисист Камил Майхжак (АТР 76) пробился в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.
Во втором круге поляк в пяти сетах переиграл первую ракетку россии Карена Хачанова (АТР 9) за 4 часа и 35 минут.
US Open 2025. 1/32 финала
Карен Хачанов [9] – Камил Майхжак (Польша) – 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10)
В решающей пятой партии Камил отыграл пять матчболов: три на подаче в восьмом гейме и два на подаче в 12-м.
Майхжак впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга ATP и впервые сумел совершить камбек с 0:2 по сетам.
Камила во второй раз в карьере вышел в 1/16 финала US Open. На старте мейджора в Нью-Йорке Майхжак одолел Уго Дельена, а далее поборется против Леандро Ридля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-футболист потерял своего друга Сергея Третьяка
Вячеслав не понимает провала Динамо в еврокубках