Поляк с восьмого десятка выбил первую ракетку рф с USO, отыграв 5 матчболов

Польский теннисист Камил Майхжак (АТР 76) пробился в третий раунд Открытого чемпионата США 2025.

Во втором круге поляк в пяти сетах переиграл первую ракетку россии Карена Хачанова (АТР 9) за 4 часа и 35 минут.

US Open 2025. 1/32 финала

Карен Хачанов [9] – Камил Майхжак (Польша) – 6:2, 7:6 (7:4), 4:6, 5:7, 6:7 (5:10)

В решающей пятой партии Камил отыграл пять матчболов: три на подаче в восьмом гейме и два на подаче в 12-м.

Майхжак впервые в карьере обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга ATP и впервые сумел совершить камбек с 0:2 по сетам.

Камила во второй раз в карьере вышел в 1/16 финала US Open. На старте мейджора в Нью-Йорке Майхжак одолел Уго Дельена, а далее поборется против Леандро Ридля.