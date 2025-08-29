Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Заря
Украина. Премьер лига
29 августа 2025, 09:17 | Обновлено 29 августа 2025, 09:19
14
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Заря

Поединок четвертого тура Премьер-лиги состоится 29 августа в 15:30 по киевскому времени

29 августа 2025, 09:17 | Обновлено 29 августа 2025, 09:19
14
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Заря
ФК Заря Луганск

В пятницу, 29 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После трех туров «Заря» набрала четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Полтава» разместилась на 11-й позиции – в активе клуба три очка.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Защитник клуба УПЛ: «Можно сказать, что у нас три главных тренера»
Кудровка – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Заря Луганск где смотреть
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Футбол | 29 августа 2025, 06:25 19
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера

Георгий возьмет десятый номер, Шахтер получит €27 млн + 5 млн в качестве бонусов

«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
Футбол | 28 августа 2025, 16:24 1
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону
«Это кошмар». Обладатель Золотого мяча оценил трансфер Ваната в Жирону

Игорь Беланов в шоке от общего уровня киевского Динамо

Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 19:33
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Динамо Киев – Маккаби Тель-Авив. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Грилиш – к Миколенко, Витцель – к Цыганкову, Коман – к Роналду
Футбол | 29.08.2025, 09:10
Грилиш – к Миколенко, Витцель – к Цыганкову, Коман – к Роналду
Грилиш – к Миколенко, Витцель – к Цыганкову, Коман – к Роналду
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 28.08.2025, 14:30
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
Сборная Украины завершила выступление на ЧМ разгромной победой
27.08.2025, 17:51 2
Волейбол
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
Американский коуч: «Я сумасшедший, но это единственный, кто победит Усика»
28.08.2025, 02:28 1
Бокс
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 32
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 114
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
Президент украинского клуба обратился к Андрею Шевченко: «Тебе не стыдно?»
28.08.2025, 11:02 20
Футбол
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
28.08.2025, 22:17 25
Теннис
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем