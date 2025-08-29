Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полтава – Заря

В пятницу, 29 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полтава» и луганская «Заря».

Команды сыграют на стадионе «Зирка» им. С. Березкина в Кропивницком. Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

После трех туров «Заря» набрала четыре балла и занимает девятое место в турнирной таблице. «Полтава» разместилась на 11-й позиции – в активе клуба три очка.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

