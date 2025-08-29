Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»

Главный тренер израильского «Маккаби» Марко Лазетич высказался о войне в Украине после матча против киевского «Динамо» в квалификационном раунде Лиги Европы.

«Прежде всего, я хотел бы пожелать Динамо как можно быстрее вернуться к нормальному режиму и снова проводить домашние матчи на своем поле. Говорю от всего сердца», – сказал коуч.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

