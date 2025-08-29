Бразильцы Шахтера совершили 23 результативных действия в евросезоне

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.

Очередными результативными действиями за «горняков» отметились бразильские игроки. Кевин и Кауан Элиас забили голы, а Педриньо отдал ассист.

В общей сложности бразильцы «горняков» уже имеют суммарно 23 результативных действия в 8 матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (23)