Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бразильцы Шахтера совершили 23 результативных действия в евросезоне
Лига конференций
29 августа 2025, 07:24 |
150
0

Бразильцы Шахтера совершили 23 результативных действия в евросезоне

Против «Серветта» голевыми действиями отметились Кевин, Кауан Элиас и Педриньо

ФК Шахтер

В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.

Очередными результативными действиями за «горняков» отметились бразильские игроки. Кевин и Кауан Элиас забили голы, а Педриньо отдал ассист.

В общей сложности бразильцы «горняков» уже имеют суммарно 23 результативных действия в 8 матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (23)

  • 5+0 – Кевин
  • 3+5 – Алиссон Сантана
  • 3+1 – Кауан Элиас
  • 1+1 – Педриньо
  • 1+0 – Невертон
  • 1+0 – Эгиналду
  • 0+1 – Винисиус Тобиас
  • 0+1 – Марлон Гомес
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
