Бразильцы Шахтера совершили 23 результативных действия в евросезоне
Против «Серветта» голевыми действиями отметились Кевин, Кауан Элиас и Педриньо
В ответном матче раунда Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» на выезде победил швейцарский «Серветт» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч) и вышел в основной раунд соревнования.
Очередными результативными действиями за «горняков» отметились бразильские игроки. Кевин и Кауан Элиас забили голы, а Педриньо отдал ассист.
В общей сложности бразильцы «горняков» уже имеют суммарно 23 результативных действия в 8 матчах еврокубков этого сезона.
Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (23)
- 5+0 – Кевин
- 3+5 – Алиссон Сантана
- 3+1 – Кауан Элиас
- 1+1 – Педриньо
- 1+0 – Невертон
- 1+0 – Эгиналду
- 0+1 – Винисиус Тобиас
- 0+1 – Марлон Гомес
