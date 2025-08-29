Пять голов: Брондбю и Страсбург Соболя разыграли путевку в Лигу конференций

28 августа состоялся ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Брондбю и Страсбург [первый поединок – 0:0].

Встреча прошла в Дании. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Французский коллектив выиграл противостояние и вышел в основной этап еврокубка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами у хозяев отличились Даниэль Васс и Михаэль Грегорич, а у Страсбурга забили Эмануэль Эмега (дубль) и Исмаэль Дукуре.

В составе французского клуба на 88-й минуте вышел украинский левый защитник Эдуард Соболь.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Брондбю (Дания) – Страсбург (Франция) – 2:3 [первый поединок – 0:0]

Голы: Васс, 45, Грегорич, 85 – Эмега, 15, 66, Дукуре, 40