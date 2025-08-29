Известно, сколько заработают Шахтер и Динамо за участие в основном этапе ЛК

Две команды – Шахтер Донецк и Динамо Киев – представят Украину в основном этапе Лиги конференций 2025/26.

За участие в третьем по силе еврокубке горняки и бело-синие гарантировано получат по 3,17 миллиона евро.

За каждую победу в этапе лиги команды будут зарабатывать дополнительные 400 тысяч евро, а за ничью – 133 тысячи.

Шахтер начал еврокубковую квалификацию с Q1 Лиги Европы. Подопечные Арды Турана успели пройти Ильвес и Бешикташ, после чего уступили в серии пенальти Панатинаикосу. В четвертом раунде отбора донецкий коллектив справился с Серветтом.

Динамо изначально сыграло в квалификации к Лиги чемпионов. Во втором круге киевляне прошли Хамрун, а в Q3 проиграли Пафосу. У команды Шовковского был шанс зацепиться за Лигу Европы, но действующий чемпион Украины не сумел выиграть у Маккаби Тель-Авив.

Уже 29 августа состоится церемония жеребьевки ЛК, по итогом которой Шахтер и Динамо получат своих соперников в основном этапе турнира.

Лига конференций: призовые за результаты