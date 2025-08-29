Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
29 августа 2025, 07:55 | Обновлено 29 августа 2025, 07:56
0

Известно, сколько заработают Шахтер и Динамо за участие в основном этапе ЛК

Уже 29 августа горняки и бело-синие узнают своих соперников в еврокубке

Известно, сколько заработают Шахтер и Динамо за участие в основном этапе ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

Две команды – Шахтер Донецк и Динамо Киев – представят Украину в основном этапе Лиги конференций 2025/26.

За участие в третьем по силе еврокубке горняки и бело-синие гарантировано получат по 3,17 миллиона евро.

За каждую победу в этапе лиги команды будут зарабатывать дополнительные 400 тысяч евро, а за ничью – 133 тысячи.

Шахтер начал еврокубковую квалификацию с Q1 Лиги Европы. Подопечные Арды Турана успели пройти Ильвес и Бешикташ, после чего уступили в серии пенальти Панатинаикосу. В четвертом раунде отбора донецкий коллектив справился с Серветтом.

Динамо изначально сыграло в квалификации к Лиги чемпионов. Во втором круге киевляне прошли Хамрун, а в Q3 проиграли Пафосу. У команды Шовковского был шанс зацепиться за Лигу Европы, но действующий чемпион Украины не сумел выиграть у Маккаби Тель-Авив.

Уже 29 августа состоится церемония жеребьевки ЛК, по итогом которой Шахтер и Динамо получат своих соперников в основном этапе турнира.

Лига конференций: призовые за результаты

По теме:
Звезда Фиорентины: «Полесью нечего было терять»
ОФИЦИАЛЬНО. Он проиграл Шахтеру. Бешикташ уволил наставника после фиаско
Арда ТУРАН: «Хочу поблагодарить Палкина и Срну за то, что они сделали»
Шахтер Донецк Динамо Киев Лига конференций призовые
