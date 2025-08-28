Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ответный матч Q4 Лиги конференций Серветт – Шахтер перешел в овертаймы
Лига конференций
28 августа 2025, 23:53 | Обновлено 28 августа 2025, 23:54
274
0

Ответный матч Q4 Лиги конференций Серветт – Шахтер перешел в овертаймы

Основные 90 минут игры завершились со счетом 1:1, горняки борются за основной этап

28 августа 2025, 23:53 | Обновлено 28 августа 2025, 23:54
274
0
Ответный матч Q4 Лиги конференций Серветт – Шахтер перешел в овертаймы

28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основные 90 минут завершились со счетом 1:1. Команды проведут овертаймы. Если по итогам двух дополнительных 15 минут не будет определен победитель, то будут назначена серия пенальти.

На 53-й у хозяев отличился Лилиан Нжо, а на 70-й пенальти для горняков реализовал Кевин.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Серветт (Шахтер) – Шахтер (Украина) – 1:1 (матч продолжается) [первый поединок – 1:1]

Голы: Нжо, 53 – Кевин, 70 (пен.)

По теме:
Серветт – Шахтер – 1:2. Выгрызли путевку в Лигу конференций. Видео голов
ВИДЕО. Шахтер пропустил от Серветта на 53-й минуте ответного матча Q4 ЛК
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Футбол | 29 августа 2025, 00:30 0
Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда
Определены корзины посева Лиги Европы перед жеребьевкой основного раунда

Динамо Киев выбыло из турнира, уступив Маккаби Тель-Авив

У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
Футбол | 28 августа 2025, 09:16 23
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского
У Динамо есть кем заменить Ваната. Его не продадут лишь из-за Шовковского

Если тренерский штаб поменяется, тогда можно будет говорить и об уходе Владислава…

Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 18:00
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Футбол | 28.08.2025, 08:30
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Хаби Алонсо решил отправить вратаря Реала в резервную команду
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Футбол | 28.08.2025, 07:12
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 20
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 18
Другие виды
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
Определены все 36 участников основного раунда Лиги чемпионов. Состав корзин
28.08.2025, 06:47 4
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
Флойд МЭЙВЕЗЕР: «Его бои – дерьмо. Он довольно легко нокаутирует»
27.08.2025, 05:52
Бокс
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем