Ответный матч Q4 Лиги конференций Серветт – Шахтер перешел в овертаймы

28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основные 90 минут завершились со счетом 1:1. Команды проведут овертаймы. Если по итогам двух дополнительных 15 минут не будет определен победитель, то будут назначена серия пенальти.

На 53-й у хозяев отличился Лилиан Нжо, а на 70-й пенальти для горняков реализовал Кевин.

Лига конференций 2025/26. Квалификация Q4

Ответный матч. 28 августа

Серветт (Шахтер) – Шахтер (Украина) – 1:1 (матч продолжается) [первый поединок – 1:1]

Голы: Нжо, 53 – Кевин, 70 (пен.)