28 августа проходит ответный матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Серветт и Шахтер [первый поединок – 1:1].

Коллективы играют на арене Стад де Женева. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 53-й минуте хозяева вышли вперед. Счет 1:0 сделал Лилиан Нжо. Отличную передачу, которая в итоге стала ассистом, отдал Мирослав Стеванович.

Теперь горняки находятся в позиции отстающих. Серветт повел в противостоянии по сумме двух матчей 2:1.

❗️ ВИДЕО. Шахтер пропустил от Серветта на 53-й минуте ответного матча Q4 ЛК