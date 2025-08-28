ВИДЕО. Эпичная реклама при участии Златана Ибрагимовича и УЕФА. Шедевр

Златан Ибрагимович стал звездой жеребьевки Лиги чемпионов: шутки, награда и шоу от УЕФА.

В Монако прошла жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2025/26 по новому формату: единая таблица, 8 туров, топ-8 команд сразу выходят в 1/8 финала, клубы с 9-го по 24-е места играют плей-офф. Финал примет «Пушкаш Арена» в Будапеште.

УЕФА традиционно подготовил креативное видео, и главным героем стал Златан Ибрагимович, который решил присвоить идею нового формата себе.

В ролике он с юмором общается с руководством УЕФА, отдыхая у озера Комо: «Тебе понадобилось 6 лет, чтобы придумать этот формат? Чертов гений! Я бы справился за 6 минут», – подколол он Джорджио Маркетти. В результате Златан выторговал себе награду...

Во время церемонии Ибрагимович получил награду Президента УЕФА-2025 и провел жеребьевку вместе с другой легендой футбола Кака.