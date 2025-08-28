Бразильский полузащитник Изеки Силва перебрался из «Флуминенсе» в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба украинского гранда.

Соглашение между 18-летним футболистом и донецким клубом рассчитан на 5 лет.

В прошедшем сезоне Изеки Силва провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

ФОТО. Презентация новичка «Шахтера» Изеки Силвы:

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер

ФК Шахтер