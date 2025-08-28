Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ФОТО. Презентация новичка Шахтера Изеки Силвы

Бразильский полузащитник подписал контракт сроком на 5 лет

ФК Шахтер. Изеки Силва

Бразильский полузащитник Изеки Силва перебрался из «Флуминенсе» в донецкий «Шахтер». Об этом сообщает пресс-служба украинского гранда.

Соглашение между 18-летним футболистом и донецким клубом рассчитан на 5 лет.

В прошедшем сезоне Изеки Силва провел 14 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

ФОТО. Презентация новичка «Шахтера» Изеки Силвы:

ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер
ФК Шахтер

По теме:
ВИДЕО. Шахтер провел разминку под дождем перед матчем против Серветта
Легенда Шахтера повлиял на трансфер топового новичка в клуб
Хавбек Шахтера и сборной Украины анонсировал возвращение на поле
Изеки Северино Силва Шахтер Донецк фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
saltim
Это не он.Это Лукас Ферейра. Смените или фото или фамилию
