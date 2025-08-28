Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок сборной Украины: «Сейчас мной интересуются два итальянских клуба»
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 17:38
Игрок сборной Украины: «Сейчас мной интересуются два итальянских клуба»

Алексей Гуцуляк может сменить клубную прописку

Игрок сборной Украины: «Сейчас мной интересуются два итальянских клуба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Вингер национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк, на клубном уровне выступающий за житомирское «Полесье» заявил, что им интересовались два клуба итальянской Серии А.

«Конечно, я смотрю каждый матч моего земляка Артема Довбика и болею за его Рому. Сейчас мной интересуются два итальянских клуба. Для меня было бы большим счастьем играть в Серии А», – признался Алексей.

Контракт Алексея Гуцуляка с Полесьем истекает летом 2026 года. Есть вероятность, что 27-летний полузащитник покинет «волков» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Гема

Алексей Гуцуляк Полесье Житомир трансферы трансферы Серии A трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Corriere dello Sport
