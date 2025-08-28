Игрок сборной Украины: «Сейчас мной интересуются два итальянских клуба»

Вингер национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк, на клубном уровне выступающий за житомирское «Полесье» заявил, что им интересовались два клуба итальянской Серии А.

«Конечно, я смотрю каждый матч моего земляка Артема Довбика и болею за его Рому. Сейчас мной интересуются два итальянских клуба. Для меня было бы большим счастьем играть в Серии А», – признался Алексей.

Контракт Алексея Гуцуляка с Полесьем истекает летом 2026 года. Есть вероятность, что 27-летний полузащитник покинет «волков» в ближайшее время.

