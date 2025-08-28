Игрок сборной Украины: «Сейчас мной интересуются два итальянских клуба»
Алексей Гуцуляк может сменить клубную прописку
Вингер национальной сборной Украины Алексей Гуцуляк, на клубном уровне выступающий за житомирское «Полесье» заявил, что им интересовались два клуба итальянской Серии А.
«Конечно, я смотрю каждый матч моего земляка Артема Довбика и болею за его Рому. Сейчас мной интересуются два итальянских клуба. Для меня было бы большим счастьем играть в Серии А», – признался Алексей.
Контракт Алексея Гуцуляка с Полесьем истекает летом 2026 года. Есть вероятность, что 27-летний полузащитник покинет «волков» в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Гема
