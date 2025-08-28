Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гура спрогнозировал, кого поставит Шовковский в нападении вместо Ваната
Лига Европы
28 августа 2025, 14:40 | Обновлено 28 августа 2025, 15:06
1

Гура спрогнозировал, кого поставит Шовковский в нападении вместо Ваната

«Шахтер» имеет все шансы исправить ошибки первой игры с «Серветтом»

Гура спрогнозировал, кого поставит Шовковский в нападении вместо Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine.

Украинский тренер Юрий Гура, возглавлявший «Александрию», «Шериф» эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшние поединки квалификации еврокубков с участием наших команд.

«Наставнику киевского «Динамо» Александру Шовковскому, которое выступает в Лиге Европы, добавилось головной боли: после ухода бомбардира Владислава Ваната еще сложно сказать кто сыграет на острие атаки с «Маккаби». Возможно, на позиции скрытой «девятки» выступит Виталий Буяльский с его умением действовать на опережение, другой вариант – легионер Герреро, который, наконец, начал забивать в УПЛ.

Склоняюсь к тому, что «бело-синие» в Люблине будут играть агрессивно, первым номером и победят, но с минимальным преимуществом в счете и этого окажется недостаточно, чтобы остаться во втором по престижности континентальном турнире после поражения на выезде – 1:3.

Помнится, перед началом еврокубковой кампании хватало экспертов, утверждавших, что «Шахтер» будет на виду в Лиге Европы. К сожалению, не суждено. Более того, после домашней ничьей с «Серветтом» команде Турана грозит вылет из Лиги конференций. Все же, думаю, что до худшего дело не дойдет. На прошлой неделе в Кракове «горнякам» явно не везло с реализацией голевых моментов, которых было как из рога изобилия. Уверен, что в Женеве с прицелом уже все будет хорошо.

Несмотря на крупное поражение в Лиге конференций в Прешове от «Фиорентины» 0:3, футболисты «Полесья» сегодня в Италии не будут отбывать номер. Думаю, что главный тренер Руслан Ротань выставит оптимальный состав, ведь они находятся в одинаковом логистическом положении с «Динамо», с которым будут встречаться в УПЛ 31 августа. Если украинской команде удастся забить быстрый гол, то они заставят нервничать флорентийцев, хотя, мне кажется, все закончится результативной ничьей».

По теме:
От ультрас до Пупо: кто болеет за Фиорентину?
ШАРИЙ: «Если Ваната приобретет Жирона, то есть Саленко»
Бывший форвард сборной Украины дал совет киевскому Динамо
Лига Европы Лига конференций Шахтер Донецк Серветт - Шахтер Серветт Динамо Киев Маккаби Тель-Авив Динамо - Маккаби Т-А Фиорентина Полесье Житомир Фиорентина - Полесье инсайд Юрий Гура
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Перець
прогнозист ще той в два нападники Герреро і Понамаренко бо сенсу нема якщо один
