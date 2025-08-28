Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»
Украина. Премьер лига
28 августа 2025, 13:39 | Обновлено 28 августа 2025, 14:10
Специалист высоко оценивает шансы житомирских «волков»

ФК Верес. Юрий Вирт

Известный украинский тренер Юрий Вирт оценил перспективы Руслана Ротаня во главе житомирского «Полесья». Специалист назвал «волков» фаворитом на бронзовые награды УПЛ.

– Вы верите, что Полесье под руководством Ротаня может стать третьей силой в украинском футболе?

– Ну конечно! Кто, если не Полесье, может стать третьей силой в украинском футболе? У них есть все. Геннадий Владиславович Буткевич делает все, что хочет тренерский штаб и футболисты. Поэтому будет большим провалом, если Полесье не займет третье место, – сказал специалист.

Ранее Юрий Вирт заявил, что Александр Усик обязательно дебютирует в профессиональном футболе.

ФОТО. Полесье провело тренировку перед игрой против Фиорентины
Провел 8 лет. Украинский голкипер рассказал, почему решил покинуть Зарю
Юрий ВИРТ: «Я уверен, что Усик сыграет в чемпионате Украины»
Руслан Ротань Юрий Вирт Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
