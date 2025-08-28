Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»

Известный украинский тренер Юрий Вирт оценил перспективы Руслана Ротаня во главе житомирского «Полесья». Специалист назвал «волков» фаворитом на бронзовые награды УПЛ.

– Вы верите, что Полесье под руководством Ротаня может стать третьей силой в украинском футболе?

– Ну конечно! Кто, если не Полесье, может стать третьей силой в украинском футболе? У них есть все. Геннадий Владиславович Буткевич делает все, что хочет тренерский штаб и футболисты. Поэтому будет большим провалом, если Полесье не займет третье место, – сказал специалист.

