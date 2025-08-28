Юрий ВИРТ: «Будет большим провалом, если они не займут третье место»
Специалист высоко оценивает шансы житомирских «волков»
Известный украинский тренер Юрий Вирт оценил перспективы Руслана Ротаня во главе житомирского «Полесья». Специалист назвал «волков» фаворитом на бронзовые награды УПЛ.
– Вы верите, что Полесье под руководством Ротаня может стать третьей силой в украинском футболе?
– Ну конечно! Кто, если не Полесье, может стать третьей силой в украинском футболе? У них есть все. Геннадий Владиславович Буткевич делает все, что хочет тренерский штаб и футболисты. Поэтому будет большим провалом, если Полесье не займет третье место, – сказал специалист.
Ранее Юрий Вирт заявил, что Александр Усик обязательно дебютирует в профессиональном футболе.
